أعلنت العلاقات العامة في مقر قيادة "النجف الاشرف" للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة "بيجاك" عند الحدود الغربية للبلاد على يد مقاتلي لواء المغاوير "أنصار الرسول (ص)".

وأوضح بيان للعلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية أنه "تم رصد الخلية التابعة لزمرة "بيجاك" الإرهابية التي كانت تعتزم دخول أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ أعمال إرهابية، عند الحدود الغربية للبلاد، وتم تفكيكها إثر اشتباك مع مقاتلي لواء المغاوير أنصار الرسول (ص)".

وأضاف البيان: "كما أسفرت هذه العملية عن ضبط ومصادرة كمية من الأسلحة والمعدات والمتفجرات التي كانت بحوزة الخلية الإرهابية".



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