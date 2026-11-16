حسن أحمديان - صحيفة الأخبار

تبني الدول استراتيجياتها العسكرية على مجموعة مُتغيّرات تشمل مقدّراتها الداخلية من جهة، وتحدّيات محيطها الاستراتيجي من جهة أخرى. وعليها أن تقيّم كلتيهما بشكل مستمر لتفادي أي طارئ قد يمسّ أمنها ومصالحها. ولذلك تقوم الدول بتقديرات مستمرة للمجموعتين، المقدّرات والتهديدات، سواء نُشر ذلك أم لم يُنشر. تلك تقديرات تؤثّر علی توجّهات السياسة الخارجية بمرّ الوقت وتطبعها بأولويات وميزات جديدة.

ولأنّ التغيير في التوجّهات العامة عملية صعبة ومُكلِفة، لا تنتقل الدول من توجّه لآخر إلا نتيجة ضرورة تُملي عليها التغيير. فقد تطلّب الأمر هزيمة بحجم 1967، ورحيل جمال عبد الناصر، وتسلّم أنور السادات، لتنتقل مصر من التوجّه القومي الوحدوي المُعادي لـ"إسرائيل" إلى كمب ديفيد. کما تطلّب ذلك ثورة كبرى لتنتقل إيران من التبعية للمعسكر الغربي، إلى الحياد تحت شعار ما زال يزيّن مدخل وزارتها الخارجية، «لا شرقية ولا غربية». ولا يحدث ذلك في فراغ الدوائر الاستراتيجية، بل يُبنى على قبول أو دفع جماهيري يرى منطق الانتقال ويقبل به أو لا يعترض عليه.

يمكن وضع حربي حزيران 2025 وشباط 2026 على إيران في خانة التغييرات الكبرى التي تدفع إلى تغيير التوجّه والعقيدة العسكرية المرتبطة بها. فقد تمسّكت طهران لعقود مضت بعقيدة دفاعية تقوم على رد الفعل والردع، لمنع الانزلاق في حرب شاملة. وقد أفضت تلك العقيدة إلى العمل على بناء قدرات صُمّمت لتردع العدو. وأتت تلك العقيدة نتيجة حرب دامت ثماني سنوات مع العراق، وأفرزت نقاشات استراتيجية أدّت إلى توجّهين ظلّا يحكمان سياسة إيران الخارجية لأربعة عقود: أولاً، يجب تجنّب الدخول في حرب واسعة بشتّى الطرق؛ وثانياً، ولتحقيق الهدف الأول، على إيران أن تبني سلاحها في الداخل لضمان الردع.

وتفادت إيران التصعيد بعد استهدافات طاولت قياداتها في العراق وسوريا وعلماءها في الداخل. غير أن تلك السياسة أدّت إلى تآكل ردع إيران أمام أعداء تقدّموا أمام كل خطوة خطتها إيران إلى الوراء، حتى وصل بهم الحال إلى شنّ حربين عليها.

بذلك أتى إيران ما كانت تتفاداه وتبني قدراتها لمنعه. غير أن التدرّج "الإسرائيلي" الأميركي، أسعف إيران في تدارك نقاط الضعف والبناء لمواجهة مُكلِفة للمعتدي في حرب الأربعين يوماً. وبذلك عملت إيران على ألّا يتآكل ردعها دون الإضرار بقدرات أعدائها وأدواتهم في المنطقة. فقد قُطع ذلك الخط الأحمر الكبير الذي ظلت طهران تتفاداه، والمتمثّل في استهداف القوات والقدرات الأميركية بشكل مباشر. وبذلك أسعفت كلٌّ من "إسرائيل" والولايات المتحدة، من حيث لا تدريان، طهران ومجتمعها الاستراتيجي في التخلّص مما كبّلا به البلاد من عقيدة عسكرية تقوم على الدفاع وردّ الفعل دون الإقدام والمبادرة. كما أعطی الاعتداء علی البلاد، القيادة الجديدة في طهران دافعاً أوضح، وحيّزاً أوسع من الحرية في وضع لبنات عقيدة عسكرية جديدة يمكن اعتبارها المُنتج الرئيسي لحرب الأربعين يوماً.

فقد فعلت طهران كل ما يمكن، بناءً على عقيدتها العسكرية وأولوياتها الاقتصادية، لمنع الحرب. وكان لذلك أثر بالغ في النظرة الشعبية لما جرى. فقد رأى الناس المسؤولين في بلدهم، وهم يحاولون تفادي الحرب عبر التفاوض حتى آخر لحظة، ورغم ذلك فُرضت الحرب. ومن نتائج ذلك کان الالتفاف الشعبي حول العلم، رغم كل المآخذ على السياسات الاقتصادية. وتلك ركيزة هامة في أي حرب. فإن لم يتماسك الشارع في إيران، وهو ما خطّطت له "إسرائيل" والولايات المتحدة، لأثّر ذلك سلباً على الجهوزية القتالية، ولجرى تشتيت جزء مهم من القدرات الدفاعية. فقد تكلّم المعتدون بصراحة عن التقاء السماء بالأرض كاستراتيجية حربية.

وإذ كان للالتفاف حول العلم أثر بالغ في تماسك إيران وصمودها أثناء القتال، فقد أعطی ذلك أيضاً غطاءً شرعيّاً لتحوّل العقيدة الدفاعية للبلاد، وهو ما أصبح اليوم حديث الشارع في إيران، فضلاً عن محوريته في النقاشات الاستراتيجية. وبذلك باتت أرضية التغيير جاهزة في الداخل بمجرّد بدء الحرب. فرغم انشغاله بالقضايا الاقتصادية، بدأ الشارع يُضفي الشرعية على تغيير توجّه السياسة الخارجية، فضلاً عن تغيير العقيدة الدفاعية للبلاد كأولوية.

بذلك بدأت خطوات طهران نحو تغيير عقيدتها الدفاعية، وهو ما يُملي عليها توجّهاً مختلفاً إزاء أعدائها وحضورهم في المنطقة. ويمكن حالياً تلخيص ذلك في ثلاثية تبدأ في هرمز، وتمرّ بالبرنامج الصاروخي وغيره من البرامج الدفاعية، وتصل إلى البرنامج النووي.

في مضيق هرمز، صعّدت طهران فعلها لإغلاق المرور غير المُصرّح به إيرانيّاً. وتراجعت المحذورات البيئية والأمنية التي كانت تتّسم بها الردود الإيرانية سابقاً، وازدادت الاستهدافات بهدف التعطيل. أي إن السفن التي تقبل بغطاء القيادة الوسطی الأميركية تتحمّل مخاطر الخروج من الخدمة لأشهر. وذلك تصعيدٌ ما كان ليحدث لولا تراجع واشنطن عن التزاماتها ومحاولتها فرض أمر واقع. وبدل القبول بذلك،‌ تقوم ايران بفرض أمر واقع علی عدوّها.

على مستوى البرنامج الصاروخي، استمرت المناورات الصاروخية الإيرانية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لأسابيع. ثم أُعلن في إيران عن انتهاء الالتزام بمدى الألفي كيلومتر للصواريخ، وصرّح اللواء محسن رضائي بأن القواعد الأميركية خارج المنطقة ستكون أهدافاً إن جرى شنّ هجوم جديد على إيران. وكان النقاش العسكري في إيران قد أتى عدة مرات على ذكر دول أوروبية بعينها، كدول شاركت في الحرب الماضية بفتحها القواعد وتقديمها الدعم اللوجستي للمقاتلات الأميركية. ويعني الإعلان الإيراني أن المشاركة في الاعتداء لن تمرّ دون عقاب، رغم بُعد المسافة.

أمّا نووياً، فإن إيران ترفض زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشآتها النووية، وهي تتمسك بالغموض الذي غطّى برنامجها بعد استهدافه في حزيران 2025. وتقول طهران إنه لا يوجد بروتوكول لزيارة مُنشآت نووية تعرّضت للضرب، کما أن التهديد علی البرنامج ما زال قائماً. ويزداد الأمر وطأةً على واشنطن وهي تشاهد تزايد المطالب الشعبية والنخبوية في إيران بالتسلّح النووي. وكان آخرها بيان مجلس خبراء القيادة، الذي أوصى بتغيير العقيدة الدفاعية للبلاد وبالخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي هكذا وضع، ترفض طهران الحديث عن برنامجها النووي قبل تنفيذ شروطها من قبل الولايات المتحدة، وهي شروط استسلام ترى طهران أنها ستكون مقدّمة لـ«مفاوضات» حول البرنامج النووي.

في ظل الاستعدادات العسكرية التي لم تتوقف منذ نيسان الماضي، أتت كلمة القائد الأعلى لتؤطّر تحوّل عقيدة طهران الدفاعية من رد الفعل إلى المبادرة. فقد أصدر توجيهات تقضي بضرورة إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم القائمة بين إيران والولايات المتحدة. والمغزى من ذلك، والمحور فيه، هو إنهاء الحصار المفروض على البلاد. فإن وضعنا هذا التوجيه إلى جانب تمسّك إيران بشروطها السبعة، وأخذنا في الاعتبار صعوبة تسليم واشنطن بها، نكون إزاء عمل مُبادر من قبل إيران لإنهاء الحصار العسكري. وقد نُقل عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن كسر الحصار الأميركي أمر يستحق خوض حرب شاملة من أجله. أمّا الجنرال محسن رضائي فقد وصف الحصار بالعمل الحربي الذي ستكسره طهران بالقوة.

تلك صورة جديدة لعقيدة وفعل عسکريَّيْن. فإيران، التي كانت تئنّ تحت العقوبات لعقود ولم تقم بفعل ضد واشنطن، أغلقت المضيق وأثّرت في فشل ترامب الانتخابي، وذلك رغم احتمالات نشوب حرب. وكانت قبل ذلك قد رسمت خطّاً أحمر على الضاحية، والأرجح توسيعه ليشمل الجنوب في المعارك القادمة، وردّت صاروخيّاً على هجوم "إسرائيلي" رغم احتمال نشوب حرب. واليوم تحدّد الحصار كهدف حربي، ويتكلّم قائدها الأعلى لقادة البلاد العسكريين عن ضرورة «تحقيق الأهداف» في الحرب القادمة، بدل ردّ الفعل الذي اعتادته طهران سابقاً. وهذه العقيدة الجديدة تعبّر عن تحوّل في توجّه السياسة الخارجية، مفادها أن العمل ضد إيران وحلفائها بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر التسهيل وإعانة المعتدي، لن يمرّ دون كلفة على المستوى الاستراتيجي، تهدف إلى إضعاف الخصم من جهة، وزيادة ميزات المقاومة على مستوى المنطقة من جهة أخری. وذلك توجّه يحظى بقبول الشارع في الداخل، كما تدفع النخب باتجاه ترشيده وتعزيزه بقدرات أكبر.



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