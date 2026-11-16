انطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، صباح اليوم الإثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعمال الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، بمشاركة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ووفود الدول الأعضاء.

ووفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – "إرنا" الإيرانية الرسمية فإن اجتماع وزراء خارجية دول منظمة «إيكو» انطلق برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحاق دار.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، على رأس وفد سياسي واقتصادي، ويشارك في الاجتماع وزيرا خارجية طاجيكستان وتركمانستان، ونواب وزراء خارجية كل من: أوزبكستان، وكازاخستان، وجمهورية أذربيجان، وتركيا.

ماجد خان

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) أسد ماجد خان بصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الحرب المفروضة عليها من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معربًا عن تقدير المنظمة للدور المحوري الذي تضطلع به إيران في دعم مساعي المنظمة وتحقيق أهدافها.

وأكد ماجد خان أن المنظمة قد نجحت في الحفاظ على استمرارية التفاعل والتواصل بين أعضائها، وعدم السماح للتطورات الأمنية في المنطقة بالتأثير على العلاقات البينية للمنظمة.

كما شدد على أن تنفيذ رؤية المنظمة لعام 2023 يمثل أولوية قصوى للأمانة العامة، مؤكدًا المتابعة المستمرة لكافة المبادرات التي يطرحها الأعضاء في هذا الإطار.

عراقجي

من جهته شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، على ضرورة تعزيز التقارب والتعاون بين الدول الأعضاء، داعيًا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية لتأمين المصالح الجماعية.

وحدد عراقجي ثلاثة محاور رئيسية ضمن الأولويات الأساسية لمنظمة "إيكو" لتحقيق أهدافها والرؤية المستقبلية، وهي: تعزيز الاتصالات، وتوسيع التجارة الإقليمية، وتطوير التعاون في مجال الطاقة.



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