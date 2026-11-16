أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نقطة مدنية مخصصة لتنظيم حركة شاحنات البضائع وتأمين عبورها وحمايتها من الاعتداءات ما أسفر عن استشهاد عدد من موظفي وزارة الاقتصاد أثناء أدائهم مهامهم في تسهيل وصول السلع والإمدادات الأساسية إلى المواطنين في قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إن استهداف العاملين في هذه النقطة الذين يؤدون مهامًا مدنية وخدمية يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في المرافق والأنشطة ذات الطابع الإنساني والخدمي".

وحذر المكتب من أن "استهداف الجهات المدنية المسؤولة عن تنظيم حركة البضائع وتأمين وصولها من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وتقويض الجهود الرامية إلى ضمان تدفق السلع الأساسية، فضلًا عن زيادة حالة الفوضى وتفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعاني منها سكان القطاع".

وأضاف أن استمرار استهداف الطواقم المدنية والخدمية يهدد قدرة الجهات المختصة على أداء مهامها وينعكس بصورة مباشرة على أمن المواطنين الغذائي واحتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تداعيات استهداف العاملين المدنيين، معربًا عن تعازيه لعائلات الشهداء، ومؤكدًا ضرورة توفير الحماية للطواقم المدنية وضمان عدم تعرضها للاستهداف أثناء أداء واجباتها.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية العاملين المدنيين في الميدان والضغط لضمان استمرار دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتأمين وصولها إلى المواطنين دون عوائق أو مخاطر.

وفي وقت سابق، قصفت مُسيّرة هجومية "إسرائيلية" نقطة تابعة لوزارة الاقتصاد في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة آخرين.



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