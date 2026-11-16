اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بتحليل الأوضاع المتعددة الطبقات في المنطقة والعالم، من الوضع العسكري والميداني في إيران إلى الوضع الاقتصادي الداخلي والاقليمي مع ازدياد أنشطة حسن الجوار والتعاون الاقتصادي، وصولًا إلى تحليل الأوضاع الداخلي الأميركية وتضارب رغبات أصحاب القرار بين الحرب والتفاوض والبقاء على الوضع الراهن كما هو.

قبضة إيران

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة وطن أمروز تقول: "في الأيام التي يتحدث فيها الرئيس الأميركي الإرهابي عن نهاية العمليات العسكرية ضد إيران، ويصرّ على أن واشنطن قد حققت أهدافها المعلنة في الحرب، تُظهر التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الأميركية صورةً مختلفةً للوضع على أرض الواقع. بينما يتحدث ترامب وبعض المسؤولين في إدارته عن تدمير القوة العسكرية الإيرانية، تُشير تقييمات الاستخبارات وتقارير وسائل الإعلام الأميركية إلى أن إيران تمتلك قدرة صاروخية كبيرة، وتمكنت من استعادة ترسانتها بعد الحرب الأخيرة. كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها، نقلًا عن مسؤولين أميركيين: "تُقدّر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تمتلك 2500 صاروخ باليستي في ترسانتها". وفقًا للصحيفة، فإن هذا الكم من الأسلحة يسمح لطهران بالاحتفاظ بقدرة كبيرة على استهداف مواقع الولايات المتحدة وحلفائها في حال نشوب حرب شاملة".

تتابع الصحيفة :"تكمن أهمية تقرير "وول ستريت جورنال" في تأكيده على أن هذا التقدير جاء بعد الهجمات العسكرية الأميركية و"الإسرائيلية" على منشآت الصواريخ الإيرانية. بمعنى آخر، حتى بعد حرب واسعة النطاق كان هدفها المعلن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، تشير تقييمات الاستخبارات الأميركية إلى بقاء كمية كبيرة من الصواريخ. مع ذلك، أكد مسؤولون أميركيون أن هذا التقييم غير دقيق، لعدم إمكانية تحديد العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للإطلاق، والأسلحة المخزنة، والقدرة على إنتاج الصواريخ وإكمالها في إيران. من النقاط الجديرة بالذكر في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال تصريحات سيمون ليدن، مساعد وزير الحرب الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارة ترامب الأولى، حين قال: "حتى لو اعتمدنا الحد الأدنى من التقدير البالغ 1500 صاروخ، فإن هذا الرقم يعني أن إيران تمكنت من استعادة أكثر من نصف ترسانتها قبل الحرب"... من جهة أخرى، تُظهر حقائق حرب الأربعين يومًا بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران أن إيران أطلقت آلاف الصواريخ على أهداف العدو المعتدي خلال تلك الأيام. وفقًا لبعض التقارير، أطلقت إيران 650 صاروخًا باليستيًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب".

لكن في المقابل، كما تقول الصحيفة:" ادعى مسؤولون إماراتيون أن إيران أطلقت خلال الفترة نفسها 2800 صاروخ وطائرة مُسيّرة على أهداف محددة داخل الإمارات. وتشير بعض الإحصاءات أيضًا إلى أن إيران أطلقت 5600 صاروخ وطائرة مُسيّرة على أهداف العدو المعتدي في شهر واحد. كما أفادت بعض المصادر أن إيران أطلقت أكثر من 4000 صاروخ على الأهداف المحددة خلال حرب الأربعين يومًا. لذلك، من الواضح تمامًا أن القدرات الصاروخية الإيرانية أكبر بكثير مما ادّعته المصادر الأميركية. لكن النقطة المهمة في التقرير الأخير الصادر عن أجهزة الاستخبارات الأميركية هي أن إحصاءاتها المزعومة حول مخزون إيران من الصواريخ الباليستية تتطابق تمامًا مع إحصاءاتها المزعومة قبل الحرب. بمعنى آخر، إذا ما اعتمدنا على هذه الإحصائيات المزعومة من مصادر أميركية، فإن أجهزة الاستخبارات الأميركية تؤكد أن مخزونات إيران الصاروخية، وخاصة صواريخها الباليستية، لم تتغير عما كانت عليه قبل الحرب. وبالتالي، تُثبت هذه التقارير أن حرب الأربعين يومًا لم تؤثر على مخزونات إيران الصاروخية. وفي هذا السياق، تُعد هذه التقارير دحضًا لادعاء ترامب بأن القدرات الصاروخية الإيرانية قد تضررت خلال حرب الأربعين يومًا".

من جهة أخرى، تبيّن الصحيفة :"تتضح صورة مختلفة للوضع العسكري الأميركي. بينما لا تزال إيران، رغم الهجمات واسعة النطاق، تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة وقدرة على إعادة بنائها، تواجه الولايات المتحدة نقصًا في مخزونات الصواريخ الاعتراضية؛ وهي مشكلة أكدتها وسائل الإعلام والخبراء العسكريون، بل وحتى مسؤولون في إيران، مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة....لا تقتصر مشكلة الولايات المتحدة على حجم الاستهلاك فحسب، بل إن الوقت اللازم لإنتاج وتسليم صواريخ بديلة بات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه البنتاغون. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يستغرق إتمام العقود الجديدة لإنتاج صواريخ ثاد الاعتراضية ما معدله أربع سنوات وخمسة أشهر. أما بالنسبة لصواريخ باتريوت، فيبلغ متوسط وقت التسليم ثلاث سنوات ونصف؛ ما يعني أنه حتى لو قررت الولايات المتحدة إعادة بناء احتياطياتها بتخصيص ميزانية إضافية، فلن تتمكن من تعويض النقص على المدى القريب. في المقابل، تخلت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عمليًا، وبأوامر من القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تحديد مدى الصواريخ، وعدّلت عقيدتها الدفاعية، لتضع على جدول أعمالها الرد على أي هجمات معادية محتملة دون قيود جغرافية".



هذا وتؤكد الصحيفة أنه: "ووفقًا للتحذير الصريح للواء محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن القواعد الأميركية في أوروبا ستكون أيضًا هدفًا لإيران في حال نشوب حرب جديدة. في ظل هذه الظروف، يتساءل المحللون ووسائل الإعلام الأميركية عن إمكانية إعلان ترامب انتهاء العملية العسكرية الأميركية لتخفيف الضغط الداخلي وتجنب عبء الهزيمة الاستراتيجية من إيران. ولكن هل يعني هذا الإعلان أيضًا نهاية تهديدات إيران للمصالح الأميركية؟ هل تمكنت واشنطن من إجبار طهران على التراجع بعد أشهر من الحرب؟ والأهم من ذلك، إذا قررت الولايات المتحدة شن هجوم جديد، فهل يمكنها التأكد من أن رد طهران سيقتصر على المنطقة؟".

عواقب هزيمة الجمهوريين في أميركا

في السياق نفسه كتبت صحيفة رسالت تقول: "مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وسعي العصابة الإرهابية والفاسدة في البيت الأبيض لإنقاذ نفسها، يشهد العالم تحولًا جذريًا وموجة عارمة في أميركا ضد الحكومة والحزب الحاكم. تعود جذور هذه الموجة والتغيير إلى استياء الشعب من أداء إدارة ترامب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود والسكن والضرائب، وأزمة الهجرة، وغيرها. يرى العديد من الخبراء في الساحة الدولية أن هزيمة الحزب الجمهوري تعود إلى تبعات الحرب غير الشرعية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، لكنهم لم يقدروا عواقبها. تتجلى هذه العواقب في تهديدات ترامب بدعم من اللوبي الصهيوني. في الأيام الأخيرة، عبّر الشعب الأميركي عن استيائه من سوء الأوضاع المعيشية في أميركا من خلال صناديق الاقتراع، مسجلًا أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات. يُعدّ التحوّل الغريب الذي شهده نائب الرئيس ترامب، جيه دي فانس، واعترافه بهزيمة الجمهوريين في نتيجة الحرب على إيران، ذا دلالة بالغة. يسعى فانس إلى إنشاء تنظيم سياسي جديد من خلال النأي بنفسه عن ترامب، بهدف استقطاب الأصوات في الانتخابات التي ستلي ترامب، وهو بذلك يمهد الطريق لمستقبله السياسي داخل الحزب الجمهوري الأميركي، ليصبح مرشح الحزب للرئاسة مستقبلًا. استغلّ الديمقراطيون أزمة حرب ترامب مع إيران استغلالًا كاملًا، وتمكّنوا من هزيمة منافسهم اللدود، الحزب الجمهوري، بذريعة الحرب الأميركية على إيران. حتى في ولايات مثل تكساس، التي دعمت الجمهوريين لأكثر من ثمانية عقود ومنحتهم أغلبية الأصوات، صوّت الناخبون للديمقراطيين|.

تُتابع الصحيفة :"تعد رئاسة ترامب الأسوأ في تاريخ السياسة الداخلية والخارجية الأميركية، وستكون هذه الهزيمة السياسية بداية النهاية للترامبية. مع ذلك، حتى مع رحيل الحكومة الأميركية الحالية، لن يزول أساس العداء الأميركي تجاه إيران الإسلامية في سياسته الخارجية. لا فرق إن كان الديمقراطيون أو الجمهوريون في السلطة، فاستراتيجية الحزبين ضد إيران واحدة، والاختلاف يكمن فقط في الأسلوب والتكتيك. بعبارة أخرى، هما متطابقان. فرغم هزيمة حزب ترامب، يواصل الرئيس الأميركي الموهوم تهديد إيران والإيرانيين سعيًا وراء تحقيق إنجازات والخروج من المستنقع الذي صنعه بنفسه، وإحياء نفسه الذي فقد مصداقيته السياسية. لقد أثبتت التجربة أن التشبث بالمستنقع يزيد من غرق المرء فيه. وهذا دليل على سياسات القادة الأميركيين الوهمية. إن استمرار التهديد والحرب ضد إيران يزيد من إرادة الشعب الإيراني وعزيمته في مواجهة عدو هذه الحدود والأرض. في الحرب العسكرية، لا تكون القوة العسكرية هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، بل إن حرب الإرادات هي التي لها الكلمة الأولى والأخيرة. لقد أثبت أصحاب الثقافة والحضارة الإيرانية والإسلامية هذا الأمر بوضوح للأعداء وللعالم من خلال مشاركتهم في مسيرات استمرت لأكثر من ثمانية أشهر، مؤكدين أن اختبار من تم اختباره خطأ".

وفقًا للصحيفة؛ تشمل عواقب الحرب ضد إيران ما يلي:

- انكشاف نقاط الضعف العسكرية للولايات المتحدة بشكل متزايد، وتلاشي غشاوة الخداع التي تمارسها أمام العالم.

- تزايد انعدام الثقة بين حلفاء أميركا في العالم ودول غرب آسيا.

- الاتجاه نحو الشرق، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية بين دول غرب آسيا ودول مثل الصين وروسيا.

- إقامة اتفاقيات استراتيجية وسياسية بين دول منطقة غرب آسيا، مثل اتفاقية مكة.

- التغلب على الترامبية داخل الولايات المتحدة".

التقارب الاقتصادي بين إيران وباكستان

أما صحيفة إيران فتناولت تطور العلاقات الإيرانية – الباكستانية، فكتبت: "تمرّ منطقتنا بمرحلة مفصلية في تاريخها. لقد خلقت التطورات الدولية، والتغيرات في المعادلات الاقتصادية والجيوسياسية، وتزايد التحديات الأمنية، ظروفًا تُذكّرنا، أكثر من أي وقت مضى، بضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة. تؤمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن مستقبل هذه المنطقة لا يمكن بناؤه على أساس التنافس المُدمّر أو الاعتماد على الترتيبات الخارجية. إن ما يُفضي إلى الاستقرار والتنمية المستدامة هو تعزيز التعاون بين الجيران، والاحترام المتبادل، وبناء الثقة، والاستفادة من القدرات التي تمتلكها دول المنطقة. وتُعدّ منظمة التعاون الاقتصادي إحدى المنصات المهمة لتحقيق هذا النهج، وتسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا إلى المشاركة الفعّالة في هذه المنظمة انطلاقًا من الرؤية نفسها".

إلى ذلك تقول الصحيفة :"يُمثّل الاجتماع الثلاثون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام آباد فرصةً مناسبةً للتأكيد مجددًا على أهمية التكامل الإقليمي. فالتعاون الإقليمي بالنسبة للدول الأعضاء لا يقتصر على زيادة التبادلات الاقتصادية فحسب، بل يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بمصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وضمان الأمن، وترسيخ السلام والاستقرار. يمثل الاجتماع أيضًا فرصة لدراسة العقبات القائمة وإيجاد طرق جديدة لتوسيع التعاون بين الأعضاء.... ما يربط العلاقات الإيرانية الباكستانية بالتعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة التعاون الاقتصادي هو الإيمان المشترك بأهمية الجوار وضرورة التعاون الإقليمي. تتمتع دول المنطقة بقدرات كبيرة، ويمكنها الاعتماد عليها في مسيرة التنمية الاقتصادية والأمن المستدام بتكلفة أقل وكفاءة أعلى. ويكمن جوهر الأمر في تعزيز الآليات التي تُمكّن من التعاون المستمر والاستخدام الأمثل لهذه القدرات. في عالمنا المعاصر، تتشابك القضايا الاقتصادية والبيئية والأمنية والجيوسياسية تشابكاً وثيقاً، بحيث لا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها. لذا، لم يعد تعزيز المؤسسات الإقليمية والمتعددة الأطراف مجرد خيار سياسي، بل ضرورة لحماية المصالح الوطنية والجماعية للدول. ويمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي أن تضطلع بدور هام في هذا الصدد، شريطة أن تُترجم الاتفاقيات والإرادة السياسية للدول الأعضاء إلى خطط تنفيذ فعّالة وتعاون مثمر".

كما ترى الصحيفة أن:"الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بسياسة حسن الجوار وضرورة توسيع التعاون مع دول المنطقة، وهي على استعداد للاضطلاع بدور فاعل ومسؤول في هذا الاتجاه. ويُعدّ تطوير العلاقات مع باكستان جزءًا هامًا من هذه السياسة. فالقدرات القائمة بين البلدين، من التجارة والطاقة إلى النقل وأمن الحدود والتواصل الشعبي، تتجاوز بكثير مستوى العلاقات الحالي، ويمكن استغلال هذه القدرات بشكل أكبر من خلال الإرادة السياسية والتخطيط المشترك. يمكن اعتبار اجتماع إسلام آباد فرصة لإعادة التأكيد على هذه الرؤية المشتركة؛ رؤية تقوم على الصداقة بين الأمم، وتوسيع التعاون الاقتصادي، ودعم الحلول الدبلوماسية، وبناء منطقة أكثر استقرارًا. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية أن تنتهز دول المنطقة، بدلاً من التركيز فقط على القيود والاختلافات، فرص التعاون الجادة، وأن تتخذ خطوات عملية للاستفادة منها".

تختم الصحيفة :"بإمكان إيران وباكستان، بالاستناد إلى تاريخهما المشترك وعلاقاتهما المتينة، والتطلع إلى المستقبل، أن تُسهما إسهامًا فاعلًا في تحقيق هذا الهدف إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي. نؤمن بأن مستقبل المنطقة يجب أن يُبنى بمشاركة دولها وتعاونها فيما بينها؛ تعاونٌ يبدأ بحسن الجوار، ويتعزز بالثقة المتبادلة، ويؤدي إلى تقارب اقتصادي وسياسي".

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