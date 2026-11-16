استهجنت جمعية اللجان الأهلية بأشد العبارات ما يعرضه تلفزيون MTV من برنامج «رقص النجوم» في مشهد منفصل تماماً عن واقع الوطن ومأساته وكأن لبنان يعيش في بحبوحة واستقرار وليس تحت نيران العدوان الإسرائيلي.

ففي الوقت الذي تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية ليلاً ونهاراً على جنوب لبنان حيث القصف والتدمير والتهجير وحرق الأراضي الزراعية وسقوط الشهداء والجرحى من الأبرياء وتُترك العائلات النازحة لمواجهة أقسى الظروف الاقتصادية والمعيشية بعيداً عن منازلها وأرزاقها تطل علينا شاشة MTV بمشاهد الرقص والاحتفالات وكأن ما يجري في الجنوب لا يعنيها ولا يعني الوطن.

إننا نتوجه إلى إدارة تلفزيون MTV بالسؤال: بأي وجدان وطني وإنساني يمكن تقديم مشاهد الرقص والفرح فيما جثامين الأبرياء تتساقط يومياً بفعل ضربات العدو الإسرائيلي الغاشم؟ وكيف يمكن الاحتفال فيما قرى تُدمّر وعائلات تُشرّد وأطفال يعيشون الخوف والحرمان؟ أليس الإعلام مرآة المجتمع وصوت الناس وضمير الوطن؟

والأكثر إيلاماً واستهجاناً هو حضور وزراء من الحكومة اللبنانية ومشاركتهم في هذا الاحتفال. فهؤلاء ليسوا مدعوين عاديين بل هم مسؤولون عن شعب ينزف ووطن يواجه العدوان. وكان الأجدر بهم أن يكونوا إلى جانب أهلهم النازحين وأن يتفقدوا المناطق المنكوبة ويقفوا مع العائلات التي فقدت بيوتها وأرزاقها بدلاً من الظهور في احتفال راقص فيما الوطن يئن تحت وطأة الحرب والدمار.

إننا لا نعترض على الفن ولا على الفرح ولا نصادر حق الناس في الحياة ولكننا نرفض أن يتحول الإعلام إلى منصة تتجاهل وجع الوطن وأن تصبح معاناة اللبنانيين مجرد خبر عابر على هامش برامج الترفيه. فالإعلام ليس مجرد كاميرا وأضواء وتصفيق بل هو ضمير وطن وذاكرة شعب ومسؤولية أخلاقية وإنسانية.

الوطن ليس بخير حتى نرقص... ولبنان ليس بخير حتى نحتفل.

فليس المطلوب أن يتوقف الفرح في لبنان بل المطلوب ألا يموت الضمير فيما الوطن ينزف. هناك فرق كبير بين أن نعيش الحياة وأن نتجاهل موت الوطن.

إن الرقص على وقع أنين النازحين ودماء الشهداء ومشاهد القرى المدمرة ليس تعبيراً عن حب الحياة بل انفصال عن وجع الناس واستخفاف بمشاعرهم. والله إنها لمفارقة موجعة أن يكون العدو يمعن في تدمير أرضنا وتهجير أهلنا فيما تنشغل بعض وسائل إعلامنا بكوكب الرقص والاستعراض وكأن لبنان لا يعنيها.

إن جمعية اللجان الأهلية تدعو إدارة MTV إلى مراجعة حساباتها الوطنية والأخلاقية كما تدعو الوزراء إلى إدراك حجم المسؤولية التي يحملونها تجاه شعبهم. فالتاريخ لا يسجل الحفلات والأضواء بقدر ما يسجل المواقف في زمن المحن.

وختاماً نقول: إذا لم تستحِ فافعل ما تشاء... لكن دماء الشهداء ووجع النازحين لن يكونا تفصيلاً عابراً في ذاكرة هذا الوطن.



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