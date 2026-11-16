أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، خلال الحفل التكريمي الحاشد الذي نظمه حزب الله في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة كفرتبنيت، أن المقاومة لم تنشأ من فراغ، لقد كانت وليدة الاحتلال والعدوان "الإسرائيلي" على لبنان، مشيرًا إلى أن بداياتها تعود إلى العام 1982، مع الاجتياح "الإسرائيلي"، ولولا هذا الاجتياح لما نشأ حزب الله، ولما وُجدت المقاومة بهذا الشكل.

وأضاف أن الاحتلال أوجد ردّ فعل طبيعي لمواجهته، انطلاقًا من واجب التصدي لهذا العدو ومقاتلته، بفتوى من الإمام الخميني (قدس سره)، ذلك الإمام الذي انتصر في ثورته ولا تزال بركاتها تعم العالم . هو من أعلن أن كل قادر على حمل السلاح يجب عليه أن يذهب ويقاتل، من دون أن يتحدث عن توازن الإمكانات ودعا إلى المبادرة والجهاد في سبيل الله.

ورأى عز الدين أن هذه المقاومة استطاعت، خلال ثمانية عشر عامًا، أن تُخرج العدو الإسرائيلي من أرضنا، في إنجاز يشهد عليه العالم كله. وأضاف أن الأجيال يجب ان تعرف أن العام 2000 أنجز التحرير وتحقق النصر المؤزر الذي كان يومًا من أيام الله. "في لقائنا اليوم في مناسبة يوم الشهيد، الذي هو أيضًا يوم من أيام الله، نستحضر تلك المرحلة وما حملته من مشاهد ومواقف وتأريخ جميل". وأكد أن المقاومة هي خلاصة وعصارة ما آمن به هؤلاء الشهداء، وما التزموا به من إيمان وصدق وتضحية وشهادة، وهذه المقاومة التي أنجزت التحرير في العام 2000، وفرضت معادلاتها على هذا العدو على مدى ثلاثة وعشرين عامًا، أي قرابة ربع قرن، من العام 2000 حتى العام 2023.

وأضاف أن لبنان عاش، خلال تلك السنوات، العزة والكرامة والنصر والقوة والقدرة، واستطاعت المقاومة وقتها أن تمنع العدو من التقدم شبرًا واحدًا في أرضنا، أو إدخال طائرة واحدة إلى الأجواء اللبنانية. وشدد على أنه عندما نتحدث عن المقاومة، لا يجوز أن نحصر الحديث في مقطع زمني أو في السنتين اللتين واجهنا خلالهما آلامًا وأوجاعًا كثيرة، بل يجب ألا ننسى تاريخ هذه المقاومة وإنجازاتها، حتى ندرك حقيقة ما يجري اليوم، سواء على مستوى الداخل اللبناني أو الخارج، لا سيما مواقف بعض شركاء الوطن الذين يراهنون على هزيمة المقاومة ويتصرفون على أساس أنها ولّت وأصبحت في خبر كان".

ولفت عز الدين إلى أن: "هذه المقاومة هي التي حققت الأمن والاستقرار والردع للبنان، وهي اليوم تعيد التأكيد أن خيارها هو الخيار الأسلم والأجدى والأفضل والأقل كلفة على لبنان وشعبه، رغم كل المرارات التي نعيشها ونشاهدها، لأن هذا العدو لا يعرف سوى الإجرام. وأكد أن العدو "الإسرائيلي" فشل في الميدان، وأثبت عجزه عن تحقيق أهدافه، سواء في فلسطين أو في لبنان، مشيرًا إلى وجود فرق كبير بين القتل والقتال؛ فالقتل من طرف واحد والقتال يكون بين طرفين يتواجهان في الميدان. هذا ما فعله العدو "الإسرائيلي" في فلسطين ولبنان بقتله المدنيين الابرياء وتدمير المباني السكنية وتجريف القرى. أما القتال في الميدان، فلم تُهزم حماس في غزة، ولم تُهزم المقاومة في لبنان، والدليل أن حماس التي أراد العدو إنهاءها لا تزال موجودة، وحزب الله الذي أرادوا إلغاءه من الوجود ما زال موجودًا ومستمرًا وقويًا وحاضرًا وجاهزًا".

وأكد" "أن المقاومة، رغم كل ما جرى لها من استشهاد قادتها وتدمير القدرات لا تزال تمنع العدو من مزيد من التوسع واحتلال المزيد من الارض متسائلًا: لو انتهت المقاومة وفقدت قدرتها، لتحرك العدو في أي لحظة وفي أي مكان يقرر التوجه إليه؟ وذكّر بما جرى في العام 1982، كيف استطاع العدو "الإسرائيلي"، خلال أيام قليلة، وفي أقل من أسبوع، الوصول إلى العاصمة بيروت. وشدد على أن الحريصين على قيام دولة عادلة وقادرة تحمي شعبها، وعلى السلم الأهلي، يدركون أن هذه المقاومة التي انتصرت في العام 2000 أسهمت، خلال هذه الفترة، في تأمين الاستقرار والأمن للجميع، ولكل أبناء هذا الوطن".

وقال عز الدين: "إن المقاومة التي يريدون انتزاع سلاحها اليوم استجابة لشروط العدو وبعض الداخل الذي يتماهى معه، تؤكد بصراحة أن خيارها هو الأقل كلفة من أي خيار آخر"، مستحضرًا خيار التسوية في فلسطين وما آلت إليه الأمور، حيث لم يتحقق قيام دولة فلسطينية، فيما يسيطر المستوطنون على الضفة الغربية، ويُترك الشعب الفلسطيني مكبّل اليدين. ورأى أن كلفة المفاوضات المباشرة مع هذا العدو وما أنتجته خلال ستة أشهر، تفوق بأضعاف مضاعفة ما استطاع العدو تحقيقه في الميدان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاتفاق والتفاهم الأول في العام 2024، إذ إن ما فعله العدو بعد ذلك التفاهم كان، بحسب قوله، أضعافًا مضاعفة ما عجز عن تحقيقه في الميدان.

وأضاف:" أن السلطة السياسية الحاكمة ظنت أن العدو "الإسرائيلي" قد يقدم تنازلات للمفاوضين اللبنانيين، لكنها صُدمت ووجدت نفسها أمام مأزق سياسي كبير، بعدما لم يحقق العدو شيئًا مما كان يُؤمَل منه، الأمر الذي أعطى استجابة حقيقية وفعلية لبقاء المقاومة وضرورة عدم المساس بها". وأكد أن المفاوضات المباشرة والعلاقات الدولية وتحالفات لبنان واصدقاءه لم تحقق شيئًا، فيما يمعن العدو قتلًا وتدميرًا. وبالتالي، فإن على هذه السلطة أن تتراجع عن القرارات التي تتخذها، وأن تعود إلى أهلها وشعبها، وأن تستفيد من القدرات التي يملكها هذا البلد.

وأشار عز الدين إلى أن هذه المفاوضات جعلت السيادة مستباحة جوًا وبرًا وبحرًا، وشرعنت، بحسب وصفه، الوجود الإسرائيلي للبقاء ومواصلة القتل، بدلًا من العمل على إخراج العدو من الأرض التي يحتلها. وتوجه إلى السلطة السياسية بالقول: "عليكم أن تدركوا أن هذا البلد يحتاج إلى مزيد من التفاهم الوطني، وإلى مزيد من الشراكة الوطنية والحوار والتفاهم بين المكونات الوطنية اللبنانية، لأن التفاهم الوطني هو أحد أوجه المقاومة".

وشدد على أهمية الوفاق، والإيجابية تجاه أي خطوة تقدم عليها السلطة من أجل حماية الوطن وتقوية الدولة العادلة، مؤكدًا أن هذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة الوطنية الحقيقية. وتوجه إلى شركاء الوطن الذين يراهنون على العدو أو على الاستقواء بالخارج أو على ضعف المقاومة في الداخل، بالقول إن لبنان لا يمكن أن يُحكم إلا بالتفاهم والشراكة، لأن أي طرف، مهما بلغت قوته وقدراته، لا يستطيع أن يفرض أي أمر في هذا البلد بمعزل عن مكوناته وشعبه.

ختم عز الدين بالتأكيد أن: "شعار المقاومة هو «نحمي ونبني»: نحمي مدافعين عن هذا الوطن وأرضه وكيانه، لأن هذا الوطن هو لجميع أبنائه، ونبني الدولة القوية والقادرة والعادلة، دولة المواطنة التي يعيش فيها المواطنون سواسية، ويتمتعون بكامل الحقوق والواجبات من دون أي تمييز. وأضاف: نريد دولة ووطنًا يكونان على شاكلة هؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجل أن يبقى هذا الوطن قويًا ومقتدرًا وعادلًا، وهو ما كانوا يهدفون إليه. ونعاهدهم أننا باقون ومستمرون وسائرون على نهجهم، لأن دماءهم أمانة في أعناقنا جميعًا".

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