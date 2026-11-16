واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ403، مستهدفًا مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وفق مصادر محلية وطبية.

واستشهد الشاب يوسف شعبان برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة القصاصيب غربي مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أُصيب ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأُصيب خمسة آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت نقطة مدنية تابعة لوزارة الاقتصاد مخصصة لتنظيم حركة شاحنات البضائع وتأمين عبورها وحمايتها. وأفادت مصادر طبية بأن الشهيدين هما أحمد عابدين ومعتز حجي.

كما استشهد المواطن عبد الله حسونة، البالغ من العمر 28 عامًا، متأثرًا بجروح أُصيب بها في غارة "إسرائيلية" استهدفت شارع الجلاء شمالي مدينة غزة الأربعاء الماضي.

وفي سياق متصل، شُيّع جثمان سمير أبو يونس، قائد كتائب القسام في رفح وعضو مجلسها العسكري العام، الذي اغتالته "إسرائيل" فجر أمس الأحد (15 تشرين الثاني 2026).

وصباح اليوم الاثنين، أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، برصاص الجيش "الإسرائيلي" داخل مدرسة تقع خارج مناطق سيطرته جنوبي خان يونس.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة "إسرائيلية" نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين شرق حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة على جبل الريس شرقي المدينة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى ألف و647 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين خمسة آلاف و969، إضافة إلى انتشال 850 جثمانًا من تحت الأنقاض.

أما الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 74 ألفًا و699 شهيدًا، و176 ألفًا و98 مصابًا.

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