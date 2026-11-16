محمد خواجوئي - صحيفة الأخبار

باتت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة أكثر غموضاً من ما كانت عليه في أيّ وقت مضى، وهو ما يرفع من حساسية الظرف الراهن. فقطار المُحادثات الدبلوماسية، الذي كان يتحرّك بسرعة على مدى أسابيع بقيادة قطرية، توقّف عن المسير، في وقت لم يتّضح فيه ما الذي سيقرّره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إدامة الوضع القائم من الحصار والضغوط، أم التوجّه إلى إجراء عسكري أوسع نطاقاً؟ وفي المقابل، يبدو واضحاً سعي إيران إلى الخروج من وضعية «لا حرب ولا سلم»، التي يُخشى من انعكاساتها البعيدة الأمد على استقرار البلاد.

وفي إطار هذه المساعي، وفي مؤشر على تصعيد الفعل العسكري عقب إخفاق الجولة الأخيرة من المساعي الدبلوماسية، أعلن «الحرس الثوري الإيراني»، أمس، استهداف رادار تابع لمنظومة الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة «الرفاع» في البحرين بستّ طائرات مُسيّرة، بعدما كان استهدف، الجمعة الماضي، نظاماً رادارياً في البلد نفسه. ويبدو أن الهجمات على الأراضي البحرينية تأتي ردّاً على إجراءات أميركية استهدفت مُنشآت عسكرية إيرانية في جنوب البلاد. وكانت أعلنت العلاقات العامة لـ«الحرس»، أول من أمس، «اعتراض وتدمير» طائرة مُسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم. كما أعلنت إيران، خلال اليومَين الماضيين، أن خمس ناقلات نفط كانت تُبحِر من الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، الذي تعتبره غير قانوني، اصطدمت بألغام بحرية.

في المقابل، أفادت تقاریر إعلامية بأن ترامب أبلغ مستشاريه الكبار، في الأيام الأخيرة، بأنه قد يمتنع عن شنّ هجوم جديد على إيران، في حال عدم إقدام الأخيرة على أيّ «استفزازات». لكنّ مطلب ترامب يبدو صعب التحقّق في ظلّ اشتداد الصراع بين الطرفَين في مضيق هرمز وحوله؛ فبينما تواصل واشنطن فرض حصارها الاقتصادي على طهران، تردّ الأخيرة باستهداف ناقلات النفط في المضيق والمُنشآت العسكرية الأميركية. وأكّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي ستحدّد «جغرافيا المعركة» في حال أقدمت الولايات المتحدة على أيّ عدوان عسكري جديد عليها.

وترى الباحثة في معهد «الحوار» في لندن، زينب نيكوكار، أن هدف واشنطن هو فرض موازنة أمنية جديدة على طهران. وتوضح نيكوكار، في حديث إلى «الأخبار»، أن «إدارة ترامب تسعى، من جهة، إلى رفع كلفة المقاومة الإيرانية عبر الضغط الاقتصادي، والحصار البحري، وتحجيم القدرات العسكرية الإيرانية، وتأمل، من جهة أخرى، أن تدفع هذه الضغوط طهران إلى قبول اتفاق بالشروط التي تمليها واشنطن». وتصف الاستراتيجية الأميركية بـ«المتناقضة»، معتبرةً أنه «لا يمكن لأميركا أن تستهدف القدرة العسكرية الإيرانية، وتشدّد الحصار الاقتصادي، ثمّ تتوقّع من طهران أن ترضخ لاتفاق مُستدام من دون الحصول على ضمانات أمنية واقتصادية حقيقية».

تعتقد إيران اليوم أنها تمسك بزمام المبادرة في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"



وعن احتمال اندلاع حرب جديدة، لا تستبعد نيكوكار ذلك، مستدركةً بأنه «يجب التمييز بين القدرة على بدء الحرب، والتحكّم بمسار نهايتها. قد تستطيع أميركا شنّ هجمات واسعة، لكنها لا تملك ضمانات بأن يظلّ ردّ الفعل الإيراني- الذي يطاول القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، وأسواق الطاقة، وأمن الملاحة في الخليج الفارسي- تحت السيطرة». وترى أن «واشنطن تريد، على ما يبدو، تعزيز قدرتها التفاوضية، وتضييق مساحة المناورة الاقتصادية والعسكرية لدى طهران، من دون الانزلاق الفوري إلى حرب شاملة»، محذّرةً من أن الخطر الحقيقي يكمن اليوم في «نشوء حلقة مُفرغة من الضغوط، والضربات المحدودة، والردود المتبادلة، التي قد تجرّ الطرفَين تدريجياً نحو حرب أوسع، حتى وإن لم يكن أيّ منهما يرغب في البداية في دفع أثمانها الباهظة».

من جهته، يشير الباحث في مؤسسة «کادراس» للدراسات الأمنية في طهران، محمد بيات، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن صانعي القرار في إيران لا يعلّقون آمالاً كبيرة على التوصّل إلى اتفاق مع إدارة ترامب، على الأقلّ في المدى القصير. ويضيف أن التحرّكات اللوجستية الواسعة التي تُجريها «القيادة المركزية الأميركية»، إلى جانب استعداد الجيش "الإسرائيلي" لجولة جديدة من المواجهة، دفعت صانعي القرار في إيران إلى التحسّب للتعرّض للمفاجأة للمرّة الثالثة، والتركيز أكثر من أيّ وقت مضى على تعزيز التماسك الداخلي، ورفع مستوى الصمود الوطني، والحفاظ على الأدوات الدفاعية للبلاد وتطويرها، بما في ذلك القدرات الصاروخية والمُسيّرات، فضلاً عن إبقاء مخزونات اليورانيوم المُخصّب بنسبة 60 في المئة داخل الأراضي الإيرانية.

ويشير بيات إلى أنه قبل هزيمة «الجمهوريين» في انتخابات الكونغرس، كانت إيران، عبر اتّباع سياسة تقوم على «ضغط أقصى في الميدان، واتفاق أقصى في المجال الدبلوماسي»، تسعى إلى الاستخدام الأمثل لورقة «مضيق هرمز» لرفع مستوى المخاطر في أسواق الطاقة، والتأثير تالياً في السياسة الداخلية الأميركية، ودفع إدارة ترامب إلى القبول بالشروط الإيرانية السبعة، وفي مقدّمها رفع الحصار والعقوبات، ووقف الحرب على جميع الجبهات. إلا أن المشهد اتخذ مساراً مختلفاً، إذ تمكنت القوات المسلحة الإيرانية من التأثير في أسواق الطاقة، وبالتالي في الموقف النهائي للناخبين الأميركيين، لكن ترامب لم يوافق على الشروط الإيرانية. ويتابع الباحث أن صانعي القرار في طهران يرون، في مرحلة ما بعد الانتخابات، أن التطورات التي شهدها مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة، أوجدت لإيران فرصة لإضعاف الموقع السياسي لكلّ من ترامب في الولايات المتحدة، ونتنياهو في "إسرائيل". بعبارة أخرى، تعتقد إيران اليوم أنها تمسك بزمام المبادرة، فيما تعمل «العقلانية الحاكمة» في نظامها بكلّ طاقتها على إعادة بناء القدرات الهجومية والدفاعية والرادارية للبلاد، وتطويرها كمّاً ونوعاً، في انتظار اللحظة التي يضطرّ فيها «الملك ترامب» إلى الرضوخ لمطالبها، وإعادة ضبط النظام الأمني في الشرق الأوسط على نحو يناقض النظام القائم على «اتفاقات أبراهام».

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