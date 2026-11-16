إبراهيم الأمين - صحيفة الأخبار

يمضي اللبنانيون وقتاً طويلاً في تصفّح الأخبار والفيديوات على المنصات، ولا يملّون ملاحقةَ الأخبار الزائفة. ولا يبدو هذا الانشغال ناجماً بالضرورة عن جهل أو كسل في التثبّت مما يسمعونه ويرونه، بقدر ما يعكس رغبة دفينة في أن يتحوّل هذا السجال الشعبوي إلى حكم في ما بينهم. ولو زار لبنان عالم اجتماع أو خبير اقتصادي، لأصابته الصدمة من ضآلة رغبة الناس في نقل الشاشة إلى واقعهم المعيشي. وقد يقول قائل إن اللبنانيين لا يشغلهم سوى الأسعار والغلاء وكلفة التعليم والطبابة. لكنّ هذا الاهتمام، على أهميته، لا يعدو كونه أمراً عادياً. فقد تكيّفوا مع فكرة الانهيار، ولم يعد السأم من فكرة الدولة حكراً على جهة أو بيئة دون أخرى. لكنّ السجال الفعلي انتقل إلى حيث يتعاظم لدى كتل اجتماعية واسعة القلق على ما تسمّيه «المصير». والمُفارقة أنّ الفقر وتردّي الأحوال المعيشية ليسا، في نظر الناس هنا، شأناً مصيرياً، ولا يجدون الوقت، أو حتى الرغبة، في تنظيم حراك فعلي لمواجهة تدهور أحوالهم.

في سدّة الحكم، ثمة من استنفد كل قدرته على تقديم الجديد. عدد كبير من النواب، بمن فيهم رئيسهم، تماهت شخصياتهم مع أداء المؤسسة التشريعية. أمّا الوجوه التي دخلت المجلس حديثاً، فلم يبقَ بينها سوى قلة تحاول قول شيء مغاير. وفي رئاستَي الجمهورية والحكومة، يبدو الشلل شبه كامل: لا أفكار، ولا عقل يعمل، وفوق ذلك، انقياد أعمى لما يريده الخارج. أمّا في الشارع، فتتصارع الجماعات تحت عناوين حزبية ونقابية، فيما تتحكّم العصبية الطائفية بتلابيب الغالبية، من القادة السياسيين إلى الكوادر والمُحازبين.

لم يعد السؤال عن الدولة شأناً يخصّ فئة دون أخرى. فعندما انتهت الحرب الأهلية إلى صيغة طائفية جديدة، شعر المسيحيون بالامتعاض، وتصرّفوا على أساس أنهم خسروا إدارة الدولة. ولم يكترث أحد منهم لشعارات كاذبة من قبيل «لا غالب ولا مغلوب». ولا يزالون يقارنون الدولة اليوم بما كانت عليه حين كانت تحت إدارتهم، ويريدون من بقية اللبنانيين تصديق أن ما كان يُسمّى دولة تخصّهم جميعاً. والأكثر إشكالية أنهم لا يبدون استعداداً للاعتراف بأي مسؤولية عن التجربة السابقة أو الإقرار بأخطائها. وبعد كل ما مرّوا به، ها هم يعيدون إنتاج اللعبة نفسها، بالأحزاب والقيادات ذاتها، فيما تغرق الكنيسة، يوماً بعد يوم، في سُبات عميق.

المسيحيون غارقون في حالة إنكار لمتغيّرات بنيوية شهدها لبنان، وقياداتهم السياسية تتنافس على وجهة انفصالية بديلة عن فوقية موهومة، فيما الكنيسة تخرج يوماً بعد يوم من دائرة التأثير

ذات مرة، قال مخرج سينمائي إيطالي إن الفيلم الذي يعاني خللاً في النص والإخراج والتمثيل، لكنه يلقى رواجاً جماهيرياً، لا يُسأل النقّاد وحدهم عنه، بل ينبغي التوجه إلى عالم اجتماع لفهم سلوك الجمهور. وهذا ما ينطبق، إلى حدّ بعيد، على القاعدة المسيحية في لبنان اليوم. فثمة حاجة إلى عالم نفس لفهم ما الذي يدفع شاباً متعلّماً، نشأ في عائلة طبيعية، إلى السير خلف سامي الجميل. كما أن الأمر يحتاج إلى علماء اجتماع لتفسير استمرار قطاعات واسعة من المسيحيين، من الشباب إلى كبار السنّ، في العودة إلى قاموس الجبهة اللبنانية، الذي تستعيد «القوات اللبنانية» مفرداته هذه الأيام، وإطلاق الأحكام واتخاذ المواقف انطلاقاً من نظرة خلفية حاقدة، تشير إلى أن هذه الجماعة هي الأكثر باطنية بين الجماعات اللبنانية. فترى رجلاً يبدو مُعافى جسدياً، ولديه عمل يؤمّن معيشته، يتداول بجدّية رواية عن أن حزب الله كان يحفر نفقاً من الفنار باتجاه منزل سامي الجميل. أو أن تسري بين الناس «تعليمة» بعدم استقبال المسلمين، وخصوصاً الشيعة، في الأحياء والبلدات، والتعامل معهم بوصفهم زبائن لا أكثر: يُستفاد من أموالهم، ثم يعودون إلى «مجاهلهم»!

فقد المسيحيون الإجابة عن سؤال الدولة، وسكنتهم فكرة الامتيازات التي راكموها بفعل الدعم الخارجي، من ياسر عرفات وحافظ الأسد إلى صدام حسين وملك الأردن، وبينهم شاه إيران مرة، و"إسرائيل" والولايات المتحدة طوال الوقت. واليوم، لا يبدو أن أحداً يجد ما يدعوه إلى سؤال المُقيمين في قصر بعبدا عمّا إذا كان أيّ منهم قد قرأ اتفاق الطائف أو اطّلع على نظام عمل رئاسة الجمهورية. في المقابل، يسكنهم الخوف من أن يأتي من يطرح سؤالاً بسيطاً: هل يمكن أن نُجري جردة لهذا البلد، لنعرف ماذا يضمّ ومن يسكنه؟ فسؤال كهذا لا يعني لهم سوى أمر واحد: التعداد السكاني الذي يسبق عادة تغيير النظام!

وفجأة، قرّر المسيحيون، بعد سنوات من الحرب على النفوذ السنّي، أن العدو الجديد هو الشيعة، وأن حزب الله، بما يمثّله من حالة فكرية وقوة ميدانية وبناء مؤسساتي، يشكّل تهديداً للدولة التي يريدون استعادتها. ولم تمضِ سوى أشهر قليلة على الضربة الكبيرة التي وجّهتها "إسرائيل" إلى المقاومة، وعلى التحوّل الكبير في سوريا، حتى برزت إلى العلن، على نحو مفاجئ، نزعة انفصالية غير مسبوقة لدى غالبية الأوساط القيادية والحزبية والكنسية والأكاديمية والاقتصادية.

بات جبران باسيل، مثلاً، يخشى الدفاع عن علاقته بالشيعة لأن الجمهور المسيحي يرفض حزب الله. أمّا سمير جعجع، فلا يبدو أن لديه بضاعة سياسية يبيعها سوى التلويح بالقوة. ومن خلال تنظيمه ونفوذه الإعلامي، يقود أوسع عملية لاستعادة ما يسمّيه «أمجاد» الحرب الأهلية، محاولاً إقناع المسيحيين بأن ما فعله هو ومقاتلوه خلال الحرب كان صائباً، وأنه وفّر لهم استقلالية عن بقية اللبنانيين، وأن التخلّي عن السلاح هو ما أفقدهم دورهم ونفوذهم. وفي المقابل، تنكفئ الكنيسة سريعاً عن دورها الاجتماعي، من دون أن يبدو أنها تعرف ما الذي تريد قوله للناس. فيما تتواصل الهجرة بمُعدّلات غير مسبوقة، وتتراجع الزيجات بصورة كبيرة، وترتفع نسب الطلاق. أمّا أصحاب النفوذ، فيبدو أنهم حسموا أمرهم: الدولة ليست لنا، ولا نريد التعامل معها، بل نريد الاحتفاظ بالمواقع التي تضمن لنا امتيازات في المال والأعمال. حتى الانتساب إلى الجيش لم يعد خياراً مرغوباً لدى كثيرين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوظيفة العامة. أمّا النشاط التجاري، فيُدار في حالات كثيرة وفق قواعد تتجاوز الحسابات الرسمية للدولة ومؤسساتها.

وتقوم لعبة التضليل على رفع شعار السيادة، أي لبنان الذي لا تربطه علاقة بأيّ من خصوم الولايات المتحدة وإسرائيل، في مقابل فقر مُدقع في الأفكار عن طبيعة الدولة التي يريد المسيحيون الانخراط فيها. ويترافق ذلك مع دروس يومية تعكس فوقية موهومة، قوامها الادّعاء بأنهم الأقدر على إدارة البلاد والعباد، وإنكار مُخيف لحجم التحوّلات التي أصابت لبنان بكل أطيافه، السياسية والاقتصادية والتربوية والتجارية. وينتهي الأمر إلى حفلة من الشعبوية التي تمثّلها قناة «MTV».

أمّا السنّة، فوجدوا ضالّتهم في الاتفاق السوري - السعودي - الأميركي، الذي طوّب رفيق الحريري رئيساً تنفيذياً للبلاد، مُحمّلاً بأفكار حداثوية عن دولة رأسمال القطاع الخاص، وتحت إبطه أكياس من العطايا التي ظنّ أنها كافية لاتقاء شرّ بقية قادة الحرب الأهلية. لكنه اكتشف سريعاً أنه يبني قصراً من رمال. وما بقي من تجربته ليس أكثر من مجموعة أحياء تُسمّى وسط المدينة، ظلّت طويلاً بلا حياة فعلية. وحين احتاجت إلى ما يبعث فيها الحياة، أطلّت الطائفية برأسها من جديد: مسلمون شيعة يجاهرون بحقّهم في التملّك والعيش في هذا المكان، ومسيحيون يعتقدون أن الوقت حان لاسترداد قلب العاصمة، الذي انتزعه المسلمون منهم على حين غرّة.

وبعد سنوات على قرار إقصاء آل الحريري عن السياسة، بات السنّة بلا فاعلية سياسية، أياً كانت التسمية التي تُطلق عليهم. فلا البدائل التي حاولت الحلول محل الحريري صمدت، ولا الذين أُسقطوا على الناس بالمظلات الأميركية والسعودية قادرون على جذب الناس إلى أكثر من حفل غنائي، فيما يواجه فقراء السنّة، في الأطراف كما في الأحياء الفقيرة للعاصمة، واحدة من أكثر مراحلهم ضعفاً، في القدرة على تأمين الغذاء والتعليم والطبابة... والتمثيل السياسي!

السنّة لم يجدوا ضالّتهم بعد، وسط صراع حول المرجعية الأفضل بين دمشق وإسطنبول ومكة، بينما تواجه الزعامة الجنبلاطية أكبر امتحان يهدّد زعامتها، وسط مشروع "إسرائيلي" لدروز سوريا ولبنان وفلسطين



في جبل لبنان، جاءت جائحة «كورونا» كدبوس أيقظ وليد جنبلاط على واقع لم يكن يتوقّعه. للمرة الأولى، وجد نفسه مضطراً إلى الإنفاق من ماله الخاص، لا من جيوب الآخرين، لخوض معركة البقاء. ولم يكن ذلك كافياً لإقناع الجيل الشاب بالعدول عن البحث عن طريق للهجرة إلى المنافي البعيدة، كما لم يكن قادراً على إنتاج واقع سياسي مختلف، سواء على مستوى القيادة المحلية أو الزعامة التقليدية. وحده القدر يتحكّم به، ولم يعد أمامه سوى تسليم الأمر إلى ابنه تيمور، طوعاً أو قسراً، لا فرق. جنبلاط أدرك وحده، من دون أن يعلن ذلك أو يسمح للآخرين بالتنبه إليه، أن القبيلة دخلت مرحلة الانقراض. غير أنه استفاق، في لحظة واحدة، على محاولة لإنعاش الدروز، لكن هذه المرة على نحو لا ينسجم مع حساباته التقليدية.

فمع التحوّل الكبير في سوريا، وبينما كان كثيرون ينتظرون أن ينعكس سقوط النظام هناك تراجعاً في نفوذ حزب الله، أو توسّعاً في حضور السنّة في لبنان، وجد جنبلاط نفسه أمام سؤال الوجود الدرزي وقد وصل إلى عقر داره. والأهم أن من يطرح هذا السؤال لم يعد شيخاً منعزلاً في صومعة جبلية، وإنما انتفاضة جديدة تقف "إسرائيل" بكل ثقلها خلفها، وتستهدف، في المقام الأول، القيادات التاريخية للدروز، وتنطلق من محاولة غير مسبوقة للفصل بين القيادة الدينية والقيادة السياسية. فلم يعد الزعيم القبلي قادراً على أن يختار وحده الزعيم الروحي أو الشيخ الناطق باسم الجماعة. لكنّ مصدر وجع جنبلاط يتعلق بأن إسرائيل لا تريد بالضرورة دفع الدروز إلى أتون حروب قذرة، بل تريد، أولاً وأخيراً، إبقاءهم في حال دائمة من القلق والخوف، وعندها سيجدون أنفسهم يطلبون حمايتها كل الوقت. وهذا ما يجعل الرسالة الموجّهة إلى جنبلاط وسائر القيادات الدرزية بأن الانقراض سيصيب زعاماتهم وليس طائفتهم.

وسط هذا الخراب، يقف الشيعة في حالة من الغضب والحيرة. فلا أحد منهم قادر على صياغة مشروع متكامل لفكرة انخراطهم في الدولة، أو حتى تصوّرهم للخروج النهائي منها. لقد عاشوا مجداً في مراحل متعددة: مرة حين انخرطوا في القوى اليسارية التي سعت إلى تغيير الواقع الاجتماعي في لبنان؛ ثم حين أصبحوا طرفاً في الحرب الأهلية، بحثاً عن مكاسب داخل النظام الطائفي نفسه؛ وصولاً إلى مرحلة المقاومة التي اكتسبت دوراً إقليمياً تجاوز تأثيره حدود لبنان.

أدار حزب الله، منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى سقوط التسوية السورية - السعودية - الأميركية، عملية مُقايضة يومية، وقدّم تنازلات كبيرة في الملفات الداخلية، مقابل حماية مشروعه الأصلي المتصل بالمقاومة. أمّا بقية الشيعة، بقيادة حركة أمل، فكانوا يعملون على فرض ما اعتبروه الصيغة الأنسب لتمثيل الطائفة داخل الدولة. ومع مرور الوقت، مضت المقاومة بعيداً في الملفات الاستراتيجية والإقليمية، على حساب تراجع حضورها النوعي في الشأن الداخلي، وهو ما ترك أثره على مُجمل الحياة السياسية والاجتماعية للطائفة. وعندما قرّرت المقاومة، لمصلحتها كمقاومة، عقد تفاهم مع التيار الوطني الحر، كان عليها أن تختبر طبيعة علاقتها بشريكها الشيعي في إدارة شؤون الدولة.

لم يكن نبيه بري غافلاً عن حجم الدفع الذي وفّرته المقاومة لتعزيز حضور الشيعة في مؤسسات الدولة. بل إن حركة أمل، إلى جانب شخصيات شيعية من خارج بيئة المقاومة، نجحت في ترسيخ حضورها داخل المؤسسات مستفيدة من عضلات المقاومة. لكنّ هؤلاء تصرفوا، في المقابل، على أساس أن حصتهم باتت مضمونة داخل النظام الطائفي القائم. وتحوّلت حركة أمل، مع الوقت، إلى جزء ثابت من بنية النظام الجديد، واكتسبت موقع القوة التقليدية في المُعادلة اللبنانية. وباتت صداماتها وتحالفاتها مع بقية القوى السياسية تدور، في جانب أساسي منها، حول تثبيت حصة الشيعة في الدولة. وفي المقابل، كانت الدولة بكامل مؤسساتها تتداعى، فيما تولّى حزب الله إدارة قطاعات من الإنتاج والإعالة والخدمات عبر منظومة موازية. وعندما وقع الانهيار الكبير بعد أحداث عام 2019، أصاب الضرر أولاً ذلك الجسم الذي عملت حركة أمل على إدخاله إلى الدولة، فيما لم يعرف الشيعة العاديون سبب دفعهم ثمن الانهيار.

يدفع الشيعة ثمن انخراطهم في معركة بدت أكبر من لبنان، وفيما تنزوي المقاومة بعيداً عن دولة مفقودة، تقاتل حركة أمل دفاعاً عن إنجازات وهمية في التمثيل السياسي والإداري العام



وعندما اندلعت الحرب على غزة، عاد سؤال دور المقاومة ليحتل موقعاً مركزياً في النقاش داخل البيئة الشيعية، كما في بقية البيئات اللبنانية. ودار نقاش واسع داخل حزب الله حول كيفية التصرف، قبل أن يطلّ العامل الداخلي برأسه، وتدرك قيادة الحزب أنها لا تستطيع الذهاب بعيداً في المواجهة. فالحرب مع "إسرائيل" لم تكن تتيح للحزب خوض معركة خارج لبنان، ثم تحمّل تبعات قراراته منفرداً، كما حصل في سوريا.

والأهم أن المقاومة لمست أن "إسرائيل" قرّرت التعامل بالمقلوب مع فكرة البيئة الشيعية. ومنذ ذلك الحين، تخوض إسرائيل، بالتعاون مع الأميركيين وقوى لبنانية، معركة لترسيخ سردية مفادها أن خلاص الشيعة لا يكون إلا بالتخلّص من المقاومة. وقد بلغ هذا المسار حدّاً بات معه بعض الشيعة يميّزون بين أنواع السلاح. فهم يقولون إن على الحزب تسليم السلاح الذي يهدّد إسرائيل، لكن ليس السلاح الذي يحتاجون إليه لحماية وجودهم داخل لبنان، والمقصود هنا موقعهم في الدولة. لكنّ الخلاصة أن السؤال الشيعي عن الدولة التي يريدونها لا يزال بلا جواب، وليس ثمة ما يوحي بأن هذا الجواب سيولد في وقت قريب. حتى مقاربة نبيه بري، القائمة على صون ما يعتبره «إنجازات» للشيعة منذ عام 1984، لم تعد تنفع، لأن الشراكة الداخلية لا تُصان بالنوايا والحسابات المحلية وحدها. والشيعة اليوم يدركون، أكثر من أي وقت مضى، أنهم أمام سؤال موجّه إلى المسيحيين أيضاً وسائر اللبنانيين: أيّ دولة تريدون؟

بهذا المعنى، يبدو لبنان في واحدة من أتعس لحظاته السياسية، فيما تبدو جماعاته أكثر استعداداً للانزلاق إلى صدام أهلي جديد. صحيح أن القواعد الاجتماعية مُنهكة، وأن أحداً لا يبدو راغباً في العودة إلى الحرب الأهلية، لكنّ عندما يُقنع قسم من اللبنانيين بأن سلاح حزب الله هو المسؤول عن انهيار القطاع المصرفي، أو تُقدَّم قوة الجيش على أنها مصدر خطر على المسلمين، أو يجد الدروز أنفسهم عاجزين عن حسم خياراتهم بمعزل عمّا يجري للدروز في سوريا وفلسطين، فيما ينتظر السنّة مآلات الصراع السعودي - التركي على إدارة بلاد الشام... عندها، لا تكون هناك سياسة في لبنان. وعلى الأقلية الصغيرة جداً من الساعين إلى دولة مدنية قادرة على لمّ الناس حول الدولة، أن تستعد أيضاً للإجابة عن أيّ لبنان تريد!

الكلمات المفتاحية