لم يعد السؤال المطروح في المنطقة ما إذا كانت المواجهة الأميركية ـ الإيرانية قد انتهت، بل ما إذا كانت واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها من دون العودة إلى الحرب، وما إذا كانت "إسرائيل" ستسمح لها بالاكتفاء بالحصار الاقتصادي والضغط السياسي والعسكري.

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة تحمل دلالات تتجاوز مضمونها المباشر. فعندما يقول إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وإن الحصار الاقتصادي والبحري كافيان لإخضاعها، فهو لا يعلن انتهاء المواجهة، بل يكشف عن توجه أميركي نحو اعتماد استراتيجية الاستنزاف الاقتصادي، مع الاحتفاظ بالقوة العسكرية باعتبارها أداة ردع ووسيلة جاهزة للتدخل.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في ظل استمرار الحشود العسكرية الأميركية، والتوجه نحو تعزيز الوجود البحري في المنطقة، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات إضافية. فهذه التحركات لا يمكن فصلها عن استراتيجية الحصار، ولا يصح التعامل معها باعتبارها مجرد إجراءات احتياطية. إنها تعني أن واشنطن تريد أن يكون ضغطها الاقتصادي مسنودًا بقدرة عسكرية تتيح لها الانتقال إلى المواجهة إذا قررت أن الحصار لم يعد يحقق أهدافه.

لكن المسألة الأكثر تعقيدًا تكمن في التباين بين الحسابات الأميركية و"الإسرائيلية".

فالرئيس الأميركي يبدو معنيًا بتجنب حرب جديدة، بعدما أظهرت المواجهة السابقة أن تدمير المنشآت الإيرانية وإلحاق أضرار كبيرة بالقدرات العسكرية لا يعني إخضاع الدولة الإيرانية أو فرض الاستسلام السياسي عليها. كما أن كلفة الحرب الاقتصادية والسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، والخسائر التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات منتصف الولاية، تفرض على ترامب حسابات داخلية لا يستطيع تجاهلها.

وفي المقابل، يواصل بنيامين نتنياهو الضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية. فـ"إسرائيل" لا تريد منح إيران الوقت الكافي لإعادة ترميم قدراتها النووية والصاروخية والعسكرية، وترى أن الاكتفاء بالحصار قد يحوِّل التوقف العسكري إلى فرصة لإعادة بناء القوة الإيرانية. وقد تحدثت تقارير صحافية عن اتصالات وضغوط "إسرائيلية" متكررة على ترامب لإقناعه بالعودة إلى الضربات.

هنا لا نتحدث عن اختلاف في الأسلوب فحسب، بل عن تباين في تقدير المصلحة الاستراتيجية. ترامب يريد اختبار قدرة الضغط الاقتصادي على تحقيق أهدافه من دون تحمل أعباء حرب جديدة، بينما يرى نتنياهو أن الوقت الذي يمر من دون ضربات عسكرية قد يعمل لمصلحة إيران.

هل تعني هذه المعطيات أن الحرب أصبحت حتمية؟

ليس من الدقة القول إن قرار الحرب اتُّخذ، لكن من الخطأ أيضًا قراءة الموقف الأميركي باعتباره قرارًا نهائيًا بتجنبها. فالحشود العسكرية، والحصار البحري، والتهديدات المتبادلة، والضغط "الإسرائيلي"، تشكل عناصر متكاملة في إعداد بيئة المواجهة، حتى لو كان الهدف الأميركي المباشر هو انتزاع تنازلات من دون استخدامها.

والأخطر أن الانتقال إلى الحرب قد لا يحتاج إلى قرار معلن بشن حرب شاملة. فقد تبدأ العملية بضربة أميركية أو "إسرائيلية" محدودة، يجري الرهان على أن إيران لن ترد عليها بصورة واسعة، لكن الرد الإيراني قد يفتح سلسلة من المواجهات يصعب ضبطها أو احتواء نتائجها.

من هنا يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية: استمرار الحصار والاستنزاف الاقتصادي، وهو الخيار الذي تفضله واشنطن حاليًا، الذي دونه مخاطر على تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى تفلُّت المظاهرات والشغب في العديد من العواصم الأوروبية، أو تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ومحدودة إذا تعثر الضغط الاقتصادي أو تصاعدت الضغوط "الإسرائيلية"، أو الوصول إلى مواجهة إقليمية أوسع إذا خرج تبادل الضربات عن السيطرة. ولا يمكن استبعاد تسوية مرحلية، خصوصًا أن استمرار الحصار والمخاطر التي تهدد الملاحة والطاقة يفرض أعباء على جميع الأطراف.

أما لبنان، فهو ليس خارج هذه المعادلة، حتى إذا لم تندلع حرب أميركية ـ إيرانية جديدة.

فـ"إسرائيل" تستطيع مواصلة الضغط العسكري والأمني على لبنان، وتوسيع اعتداءاتها وفرض وقائع ميدانية جديدة، مستفيدة من انشغال واشنطن بإدارة المواجهة مع طهران. وهذا يعني أن لبنان قد يدفع ثمن المرحلة السابقة للحرب، من خلال الاستنزاف والاعتداءات والضغط السياسي، من دون أن يكون هناك قرار إقليمي بفتح حرب شاملة.

أما إذا تجددت الحرب على إيران، فإن وضع لبنان يصبح أكثر تعقيدًا، إذ قد تتحول الجبهة اللبنانية إلى أحد مسارات المواجهة الإقليمية، سواء بفعل الحسابات "الإسرائيلية" أو نتيجة تطورات الاشتباك واتساع نطاق الردود.

إن أخطر ما في المرحلة الراهنة ليس فقط احتمال اندلاع الحرب، بل احتمال استمرار حالة اللاسلم واللاحرب، حيث يبقى الحصار قائمًا، وتبقى القوات العسكرية في حالة استعداد، وتواصل "إسرائيل" اعتداءاتها، فيما تظل المنطقة معلقة بين التهديد والتصعيد، وهذا ما أعطى توجيهاته المرشد الأعلى الإيراني السيد مجتبى خامنئي للقادة الإيرانيين للانتهاء منه، ما يجعل احتمال مبادرة إيران بخوض الخرب محتملًا.

إن ترامب لا يتخلى عن سياسة المواجهة، بل يحاول تحقيق أهدافها بأدوات أقل كلفة، فيما يسعى نتنياهو إلى دفعه نحو استخدام الأداة العسكرية مجددًا. وبين الاستراتيجيتين تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. أما لبنان، فلا يستطيع التعامل مع ما يجري باعتباره صراعًا بعيدًا عنه، لأن نتائج الحصار أو الحرب أو حتى استمرار الاستنزاف ستصل إليه، وإن اختلفت طرق وصولها.

الكلمات المفتاحية