بات من الواضح بعد فشل العدوان الأميركي والصهيوني في تركيع إيران وجبهات المقاومة، أن المنطقة على وشك الدخول في مرحلة تاريخية جديدة تخلو من الهيمنة الأميركية واليد الصهيونية الطليقة في العدوان والاستقواء بالراعي الأميركي.

وهو ما أكده الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير، حينما قال إن "إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري، وبأن خارطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة، وإن خارطة المستقبل ستتغير لكن ليس على الشاكلة الأميركية "الإسرائيلية" فهذه انتهت".

كما أشار سماحته إلى أنّ "هناك فرصة لدول الخليج ودول المنطقة بالتفاهم مع إيران على صياغة مستقبل المنطقة".

وحتى لا يكون الأمر من قبيل التفاؤل المفرط أو استباق النتائج أو المبالغات، فإن المنطق العقلاني والاستراتيجي يقول إن فشل العدوان بكل ما تم به من حشد وتواطؤ دولي وإقليمي، يعني هزيمة استراتيجية كبرى للمعسكر الأميركي الصهيوني لا تقبل الترميم، ويصعب كثيرًا توفر الظروف الموضوعية لتكرارها، بل ربما العكس هو الصحيح، أي إن الرهانات على إسقاط إيران وتركيع المقاومة هو التفاؤل غير الموضوعي لمعسكر أعداء وخصوم للمقاومة.

وهنا يمكن طرح عدة عناوين في صيغة أسئلة، لتوضيح الوضع الاستراتيجي ومحاولة استشراف مستقبل المنطقة ودولها:

هل انتهت احتمالات تجدد العدوان؟

والإجابة المباشرة هو لا لم تنتهِ احتمالات تجدد العدوان، وهناك فصل بين تكرار العدوان وبين نجاحه في تحقيق تغيير للوضع الاستراتيجي، لأن للعدوان عدة أغراض أخرى مثل حفظ ماء الوجه أو الانتقام أو محاولة تأجيل حصد نتائج الانتصار على الجانب المقاوم، وأيضًا تأجيل التداعيات الكارثية لهزيمة أميركا وانعكاسها على وضعها في الصراع الدولي.

لماذا يكون أي عدوان جديد محكومًا بالفشل؟

لأن الردع الأميركي سقط، كما استطاعت إيران أن تقلب الآية وتخلق هي الردع، وهو ما ثبت عند تردد وعجز أميركا عن تنفيذ تهديداتها بسبب صمود وثبات إيران وما أثبتته من مصداقية عند كل محاولة أميركية لجس النبض وقياس رد الفعل، وهو ما قابلته إيران بجدية وصرامة شديدة.

وبالتالي فإن أي قرار للعدوان سيكون قائمًا على معرفة حسابات الكلفة سلفًا وهو ما يعني اختيارًا أميركيًا طوعيًا لإشعال المنطقة، والتضحية بالحلفاء، وهنا لا قيمة استراتيجية يمكن أن تجنيها أميركا من وراء العدوان على أي من المديات القصيرة ولا المتوسطة ولا البعيدة.

هل تناقضت مصالح أميركا و"إسرائيل"؟

رغم الشواهد والتصريحات ومحاولات تكريس صورة انفصال أميركي "إسرائيلي"، إلا أن واقع الأمر يقول إن أميركا هي التي قادت العدوان على المنطقة وهي التي تمسك بمقود الكيان الصهيوني وتستطيع إيقافه أو إطلاقه، وبالتالي هو كيان وظيفي يصعب تناقض مصالحه مع أميركا كما يشاع، بل كلب عقور تحاول أميركا دومًا التلويح به.

ولكن معادلات الردع الإيرانية الجديدة والقوة التي أثبتتها جبهات المقاومة، رفعت على أميركا كلفة الرعاية والحماية للكيان، بحيث أصبحت الدفاعات المستنزفة تشكل أزمة عسكرية استراتيجية لأميركا وقواتها بالمنطقة، وأيضًا تشكل عجزًا عن حماية حلفائها الآخرين وهو ما يهدد مستقبل هذه التحالفات، كما أصبحت الأزمة تهدد بسحب أصول استراتيجية من جبهات أخرى على صلة وثيقة بمسارح العمليات وملفات الصراع الدولي مثل أوروبا وآسيا، وهو ما جعل هناك فرملة للمشروع الصهيوأميركي بالمنطقة، وما يشاع من تناقضات أو خلافات لا يخلو من كونه غطاء للفشل وحفظ ماء الوجه، كما يتم توظيفه أيضًا للخداع الاستراتيجي في حال اتخاذ قرار تجدد العدوان.

ما هو مستقبل دول المنطقة من دون أميركا؟

ما يحدث حاليًا يعد بمثابة "بروفة" للمستقبل، حيث يتم تحييد أميركا عن فرض إرادتها ولا تستطيع فتح مضيق بحري يعد شريانًا للطاقة العالمية، ولا تستطيع حماية حلفائها ولا حماية قواعدها، ورغم المعاناة والاستنفار والكلفة المفروضة على إيران وجبهات المقاومة، إلا أن هناك كلفة أكبر على أميركا وحلفائها والأهم أن الاستنفار والحشد الأميركي غير قابل للاستمرارية، وكسر هذه الحالة من حالات "لا حرب ولا سلم" يستعصي على أميركا لأنها تعلم أن عدوانها سيشعل المنطقة.

وهنا لا يوجد إلا سيناريوهين اثنين إذا ما استبعدنا سيناريو بقاء هذه الحالة الضبابية المسماة "لا حرب ولا سلم"،

الأول: هو استمرارية الرهان على أميركا والاستقواء بها والرهان على التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" في المستقبل توهمًا لهزيمة المقاومة، وهو ما يعني الوصول للتفجير الشامل للمنطقة دون قيود جغرافية كما توعدت إيران وهنا لن يكسب المراهنون على أميركا شيئًا بل سيفقدون حتى أنظمتهم ومناصبهم ومستقبلهم السياسي ناهيك عن دمار بلدانهم ومقوماتها الاقتصادية.

الثاني: هو اليقين بأنه لا حل عسكريًا بعد معادلات الردع التي دشنتها المقاومة في كافة جبهاتها وبأن مستقبل المنطقة خرج من الخطط الصهيونية الأميركية المرسومة وبات في أيدي دول المنطقة والتي يجب أن تتفاهم وتسوي القضايا العالقة بينها وتتعاون على طرد النفوذ الخارجي وحصار الكيان الصهيوني بدلًا من حصار المقاومات، والاتفاق على مظلة أمن إقليمية بين الدول وعلى استراتيجيات دفاعية لكل دولة على حدة تستفيد فيها من قوى المقاومة.

وهذا الخيار هو الخيار الآمن والسيادي والضامن لمستقبل جميع التنوعات، وما دونه رهان على سراب وإضاعة للوقت وحتمية للعودة له ولكن بعد مزيد من الخراب والكلفة لا يجب أن تدفع المنطقة وشعوبها المزيد منها.

وكما أثبتت المقاومة مصداقية في ثباتها وصمودها فإنها صادقة في قراءتها للوضع ولمستقبل المنطقة، والأمل في الاستماع لها ووضع تقييمها ونداءاتها محل الاعتبار.

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