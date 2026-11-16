تتسع موجة التضامن العالمي مع علماء البحرين المعتقلين، في ظل تواصل المواقف المنددة باستهدافهم وملاحقتهم قضائيًا، حيث توالت بيانات التضامن من مؤسسات حوزوية وعلمائية وأحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية ومنظمات حقوقية في عدد من دول العالم، رفضًا لما يتعرض له علماء البحرين من إجراءات.

وفي هذا السياق، أدانت هيئة علماء بيروت سياسة القمع في البحرين، ودعت الجمعيات الحقوقية الدولية إلى التحرك إزاء الانتهاكات التي تطال الشعب البحريني وعلماءه. كما أعلن أساتذة الحوزة العلمية وأئمة المساجد في محافظة البصرة العراقية تضامنهم مع العلماء، مؤكدين أن استهدافهم لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.

وفي إيران، طالب أساتذة مركز الإمام الرضا (ع) الفقهي بالإفراج الفوري عن علماء البحرين، وأدانوا ملاحقتهم القضائية، في موقف يعكس اتساع الرفض الديني لاستمرار الإجراءات بحقهم.

وعلى الصعيد السياسي، أكد حزب الله اللبناني أن ما يتعرض له علماء البحرين ونخبها وشعبها لا يخدم إلا أعداء المنطقة، في إدانة للتصعيد الذي يستهدف مكوّنًا أساسيًا من المجتمع البحريني.

كما عبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي عن تضامنه مع علماء البحرين وشعبها، مؤكدًا أن قضيتهم أمانة في أعناق الجميع، وداعيًا شعوب المنطقة ودولها، من فلسطين والعراق ولبنان واليمن وإيران إلى مصر وتركيا والأردن ودول الخليج، إلى الدفاع عن الحقوق ومواجهة مشاريع الاستعمار والصهيونية.

منظمة "عدالة بلا حدود" التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها، أشارت إلى أن المعلومات والادعاءات المرتبطة بالمحاكمة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، والاحتجاز التعسفي، فضلًا عن المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة، وعدم احترام ضمانات الدفاع والحق في الاطلاع على الأدلة ومناقشتها.

اتساع موجة التضامن مع علماء البحرين يكشف حجم الرفض الإقليمي لاستمرار استهدافهم، ويؤكد أن محاولات تطويق القضية داخل حدود البحرين لم تعد ممكنة، فكلما مضت السلطة في التصعيد، اتسعت دائرة التضامن وتعمقت حالة الاحتقان الداخلي، بما يضعها أمام تداعيات سياسية وحقوقية متزايدة، ويجعل استهداف العلماء عنوانًا لأزمة تتجاوز حدود المحاكمات إلى مستقبل العلاقة بين السلطة ومكون رئيسي من أبناء الشعب البحريني.

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