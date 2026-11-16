ترى ياعِل أماتي، وهي الأستاذة في جامعة "بن غوريون"، في مقال في موقع "زمان إسرائيل الإسرائيلي"، أن مكانة "إسرائيل" السياسية على الساحة الدولية تتزعزع، وتقترب من عزلة دولية جزئية، في ظل تراجع التأييد لها واتساع الانتقادات الموجّهة إلى سياسات حكومتها. بينما يعزو خطاب شائع داخل "المجتمع الإسرائيلي" هذه العزلة إلى تصاعد "معاداة السامية"، أو إلى ما يسمونه بـ"سيطرة المسلمين" المزعومة على أوروبا، أو إلى الدعاية الفلسطينية، تكشف المعطيات الواردة من أكبر تجمع لليهود خارج الكيان الصهيوني صورة مختلفة، عنوانها اتساع الفجوة بين اليهود في العالم وحكومة بنيامين نتنياهو.

بحسب استطلاع، أجراه "معهد الناخبين اليهود" في أيلول من هذا العام، يعرّف 86% من يهود الولايات المتحدة أنفسهم بأنهم مؤيدون لـ"إسرائيل"، لكن 61% منهم يحملون في الوقت نفسه رأيًا سلبيًا إزاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

في مؤشر إضافي إلى اتساع الاعتراض داخل الأوساط اليهودية، وقّع أكثر من 1500 من المسؤولين اليهود، في بعض دول العالم، رسالة ضمن "مبادرة لندن"، وُجّهت إلى رؤساء أحزاب المعارضة "الإسرائيلية". رأى الموقّعون، ومن بينهم مسؤولون بارزون في السياسة والأوساط الأكاديمية في العالم الغربي، أن "الحكومة المنتهية ولايتها أضرّت بالعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم". ودعت الرسالة صراحةً إلى تشكيل ائتلاف حكومي يضم الأحزاب العربية، انطلاقًا من أن اليهود الذين يعيشون أقليات في بلدانهم يعتمدون على ضمانات الديمقراطية الليبرالية، وأن التحريض ضد المواطنين العرب في "إسرائيل" يلحق الضرر بهم أيضًا.

تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم يهود الولايات المتحدة ينتقدون نتنياهو بشدة، ومعارضتهم لسياسات حكومته تتعزز عامًا بعد عام. في استطلاع مشترك، أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" في حزيران من هذا العام، أعرب 59% من يهود الولايات المتحدة عن موقف سلبي إزاء نتنياهو، مقابل 32% عبّروا عن موقف إيجابي. كما أظهر استطلاع، أجراه مركز "بيو"، ارتفاع نسبة اليهود الأميركيين الذين لا يثقون بنتنياهو من 53% في العام 2025 إلى 56% في العام 2026. وفقًا لهذه النتائج، يحظى نتنياهو بشعبية أقل بين اليهود الأميركيين الذين يتابعون سياساته وأداءه عن كثب، مقارنة بعامة الجمهور الأميركي.

هذا؛ وتؤكد سلسلة استطلاعات، أجرتها شركة "GBAO" هذا المنحى. في تشرين الثاني 2024، قال 32% من يهود الولايات المتحدة إنهم يؤيدون نتنياهو، مقابل 63% عارضوه. في آذار من هذا العام، تراجعت نسبة التأييد إلى 28%، فيما ارتفعت المعارضة إلى 66%. أما في استطلاع الناخبين اليهود، خلال انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني، فقد انخفض التأييد إلى 20%، مقابل معارضة بلغت 72%، من بينهم 65% عبّروا عن معارضة شديدة.

لا يقتصر هذا الاتجاه على الولايات المتحدة، إذ تشير المعطيات الواردة من بريطانيا إلى منحى مماثل. وفقًا لمعهد "أبحاث السياسات اليهودية" (JPR)، يُعد نتنياهو واحدًا من أقل ثلاثة زعماء "إسرائيليين" شعبية بين يهود بريطانيا، إلى جانب بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. كما أشار تحليل نشرته صحيفة "جويش كرونيكل" إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع يهود بريطانيا يعارضون نتنياهو.

كما ترى الكاتبة أن التقارير المتزايدة عن ابتعاد يهود الولايات المتحدة عن "إسرائيل" تحتاج إلى قراءة أكثر دقة. إذ إن هذا الابتعاد موجّه أساسًا إلى حكومة نتنياهو وسياساتها. في هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، في أيلول 2025، أن 61% من يهود الولايات المتحدة يعتقدون أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، فيما أبدى 68% منهم تحفظات تجاه نتنياهو.

في تموز 2025، وقّع أكثر من ألف حاخام ومسؤول يهودي رسالة أدانت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام التجويع سلاحًا، بالتوازي مع إعلان الموقّعين تأييدًا مبدئيًا للحرب على حركة حماس، في المبدأ. امتدت الانتقادات إلى أوساط يهود فرنسا، والتي امتنعت مدة طويلة عن توجيه انتقادات علنية إلى "إسرائيل". في أيار 2025، نشرت الحاخامة الصهيونية دلفين هورفيلر مقالًا انتقدت فيه وزراء في حكومة اليمين "الإسرائيلية" سوّغوا تجويع المدنيين في غزة، على الرغم من تعرضها لتهديدات بالقتل على خلفية موقفها.

كذلك تقدم انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في تشرين الثاني 2025، مثالًا عن الفجوة بين الواقع داخل الولايات المتحدة والصورة التي يُعرض بها في "إسرائيل". إذ وصف وزير "شؤون الشتات" عميحاي شيكلي رئيس البلدية المنتخب زهران ممداني بأنه "مؤيد لحماس"، ودعا يهود نيويورك إلى الهجرة إلى "إسرائيل"، فيما وصف وزير "الأمن القومي" الإرهابي إيتمار بن غفير انتخابه بأنه "انتصار لمعاداة السامية". لكن نحو ثلث الناخبين اليهود في المدينة صوّتوا لممداني. وبعد نصف عام، أظهر استطلاع "أسوشيتد برس" و"نورك" أن عدد اليهود الأميركيين الذين يحملون رأيًا إيجابيًا تجاه ممداني بات أكبر من عدد الذين ينظرون بإيجابية إلى نتنياهو.

تشير الكاتبة، أيضًا، إلى أن سياسات حكومات نتنياهو، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تسريع هذا المسار، لا سيما أن غالبية يهود الولايات المتحدة ينتمون إلى التيارين الإصلاحي والمحافظ، في حين تتعامل المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في "إسرائيل" بتشكك مع إيمانهم وممارساتهم الدينية.

ولا ترى أماتي أن ابتعاد يهود الولايات المتحدة عن "إسرائيل" يمثل ظاهرة منفصلة، هي تضعه في إطار اتجاه أوسع يتراجع فيه التأييد لـ"إسرائيل" داخل المجتمع الأميركي عمومًا. وفقًا لاستطلاع أجراه مركز "بيو"، يحمل نحو 60% من الأميركيين اليوم رأيًا سلبيًا إزاء "إسرائيل". يبرز هذا التحول، أيضًا، في تراجع مكانة لجنة الشؤون العامة الأميركية "الإسرائيلية" "إيباك" (AIPAC)، والتي كانت تحظى سابقًا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكنها تحولت، بحسب الكاتبة، إلى عبء على عدد من المرشحين الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية الأخيرة.

إذ قبيل الانتخابات، أنفقت "إيباك" 84.1 مليون دولار لدعم مرشحين سياسيين مؤيدين لـ"إسرائيل"، لكن ثلثي هذا المبلغ وُجّه إلى سباقات خسر فيها المرشحون الذين دعمتهم اللجنة. يختلف ذلك عن انتخابات منتصف الولاية السابقة، حين ذهب معظم إنفاقها إلى مرشحين فازوا بمقاعد في الكونغرس أو وصلوا إلى مناصب حكام الولايات. في المقابل، ابتعد عدد من المرشحين الديمقراطيين عن جماعة الضغط، وأعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه لن يقبل أموالًا منها أبدًا.

بحسب تحليل نشره موقع "واي نت"، لجأت "إيباك" أحيانًا إلى العمل عبر هيئات تحمل أسماء تجارية أقل وضوحًا، إدراكًا منها أن اسمها بات يثير نفورًا بين قطاعات من الناخبين. كما عارضت غالبية الناخبين اليهود ضخ أموال اللجنة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وفي تشرين الأول الماضي، أعلنت "إيباك" أنها لن تعود لدعم المرشحين بصورة رسمية.

وتلفت الكاتبة إلى أن التحول في المواقف السياسية الأميركية تجاه "إسرائيل" بدأ يظهر داخل الكونغرس، خلال الحرب في غزة والحروب مع إيران، حتى قبل انتخابات منتصف الولاية. في نيسان من هذا العام، صوّت 40 عضوًا من أصل 47 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ لمصلحة منع بيع جرافات "D-9" لـ"إسرائيل"، بعدما لم يؤيد خطوة مماثلة قبل عام سوى 15 عضوًا في المجلس.

وتخلص أماتي إلى أن الانتقادات الحادة التي يوجّهها يهود العالم إلى نتنياهو وسياسات حكومته تكشف أن تراجع مكانة "إسرائيل" لا يرتبط فقط بالتغيرات في مواقف غير اليهود، أو ما يُشار إليهم في الخطاب "الإسرائيلي" بـ"الأغيار". إذ إن جزءًا كبيرًا من الاعتراض يأتي من يهود يعرّفون أنفسهم بأنهم صهاينة ومؤيدون لـ"إسرائيل"، لكنهم يوجّهون انتقادات جوهرية إلى سياسات الحكومة الحالية.

تختم الكاتبة بالقول إن: " "إسرائيل" التي تعرّف نفسها بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، تدفع سياسات حكومتها خلال السنوات الأخيرة أعدادًا متزايدة من يهود العالم إلى الابتعاد عنها، ما يفاقم التصدع في علاقتها مع الجاليات اليهودية خارجها"، بحسب تعبيرها.

الكلمات المفتاحية