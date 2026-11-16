أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" بأن طواقم المفاوضات التابعة لحزبي "يشار" و"الليكود" قد عقدت، يوم أمس، اجتماعها الأول في فندق أكاديا في مدينة هرتسليا، في محاولة لبحث إمكان التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل حكومة وحدة، على الرغم من الفجوات السياسية الواسعة بين الطرفين. استمر الاجتماع ساعة وربع الساعة فقط، في مؤشر إلى أن الاتصالات لم تحقق تقدمًا ملموسًا خلف الأبواب المغلقة.

بحسب الصحيفة، نقل مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مقربين من غادي أيزنكوت رسالة مفادها أن نتنياهو مستعد للتخلي عن وزير "الأمن القومي" الإرهابي إيتمار بن غفير مقابل تشكيل حكومة وحدة، مشيرين إلى أن الأميركيين يطالبونهم بذلك أيضًا. لكن حزب "الليكود" نفى هذه المعلومات، واصفًا ما نشرته الصحيفة بأنه "كذب مطلق واختلاق"، ومؤكدًا أن "هذه الأمور لم تُقل".

في المقابل، تتحدث أوساط في كتلة التغيير عن إحراز تقدم في الاتصالات مع ممثلي حزب "يهدوت هتوراه". وفقًا لجهات في الكتلة، بدأ الطرفان تبادل مسودات لقانون التجنيد، استنادًا إلى صيغة أفيغدور ليبرمان لعام 2018 وصيغة الحصص التي وضعها أيزنكوت، على أساس إمكان التوصل، بالتعاون مع المستشارية القانونية، إلى صيغة تصمد أمام اختبار المحكمة العليا.

تشير هذه الأوساط إلى أن لدى الأحزاب الحريدية مصلحة واضحة في التوصل إلى تسوية، إذ لا ترغب في التوجه إلى انتخابات جديدة، وتضع وقف الاعتقالات في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تهدئة هذا الملف في أسرع وقت.

إلا أن حزب "يهدوت هتوراه" نفى وجود تقدم في المفاوضات. إذ قال رئيس الحزب عضو الكنيست يعقوب آشر إنه: "لا أساس للتقارير عن إحراز تقدم دراماتيكي في الاتصالات وتبادل مسودات مع يهدوت هتوراه"، مضيفًا أن: "حتى النصائح التي تصل من أحزاب أخرى تستند إلى التقارير الكاذبة والمغرضة نفسها".

كما تطرح الصحيفة شكوكًا بشأن إمكان موافقة حزب "شاس" على الانضمام إلى حكومة وحدة، خصوصًا في ضوء التصريحات الحاسمة الصادرة عن محيط أرييه درعي، والتي تستبعد تشكيل "حكومة مع اليسار".

أما في المفاوضات بين "الليكود" وأيزنكوت، فلا يبدو أن أيًا من الطرفين يعوّل على أن تقود الاتصالات إلى اتفاق نهائي. بحسب الصحيفة، يستعد معسكر كل منهما لتبادل الاتهامات وتحميل الطرف الآخر مسؤولية فشل التفاهمات، في تقديم رواية أمام الجمهور مفادها أن صاحبه مدّ يده نحو التسوية، لكن الطرف المقابل رفض التجاوب.

كما تشير الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يبدِ حتى الآن استعدادًا للتخلي عن منصب رئيس الحكومة، وإن كان يلمّح في الأيام الأخيرة إلى إمكان تقديم تنازلات بشأن ترتيب التناوب على رئاسة الحكومة. في المقابل، لا ينوي أيزنكوت السماح لنتنياهو بأن يكون الأول في ترتيب التناوب، مستحضرًا الوعود التي أطلقها الأخير خلال تشكيل حكومة الوحدة مع بيني غانتس، بأنه سيلتزم الاتفاق "من دون حيل ومن دون ألاعيب".

في الأحوال جميعها، لا يستطيع نتنياهو تولّي منصب وزير، ما يضع كتلة التغيير أمام ضرورة إيجاد صيغة تخرجه من مكتب رئيس الحكومة، مع منحه في الوقت نفسه منصبًا سياسيًا. من بين الأفكار المطروحة إعادة العمل بمنصب رئيس الحكومة البديل، والذي استُحدث في حكومتي نتنياهو وغانتس وبينيت ولابيد. يتيح هذا المنصب توفير حراسة أمنية ومرافقة واسعة لنتنياهو، من دون منحه صلاحيات تنفيذية فعلية.

تكشف هذه الاتصالات مستوى متدني للغاية من الثقة بين الطرفين، إذ تخشى كتلة التغيير أن يبدأ نتنياهو العمل ضدها منذ اليوم الأول لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. في خلفية هذه المفاوضات، كشف برنامج "عوفدا" في القناة "12"، مساء أمس، شبهات تفيد بأن مكتب رئيس الحكومة دسّ معلومات في التحقيق المتعلق بقضية "سرقة الانتخابات" في المجتمع العربي.

هذا؛ وعلّق أيزنكوت على هذه التطورات بالقول إن: "سلوك رئيس الحكومة المنتهية ولايته نتنياهو ومحيطه يشكل تهديدًا ملموسًا ومباشرًا وفوريًا للديمقراطية "الإسرائيلية""، مشددًا على أنه: "يجب، تحت أي ظرف من الظروف، ألا يستمر نتنياهو في الإمساك بزمام الحكم، ولو لدقيقة واحدة إضافية". وأضاف أيزنكوت أنه ما دام نتنياهو في منصبه: "لن تُجرى بعد الآن انتخابات نزيهة وسليمة في "إسرائيل""، مؤكدًا أن هذا المعيار هو الذي يوجّه موقفه في المفاوضات الائتلافية الجارية. تستبعد هذه التصريحات عمليًا إمكان التناوب مع نتنياهو أو المشاركة في حكومة يرأسها.

من جهته، وصف مكتب نتنياهو ما ورد في برنامج "عوفدا" بأنه "تقرير كاذب آخر مغلف بموسيقى درامية"، موضحًا أن رئيس الطاقم عيدو نوردان تلقى معلومات جنائية، وأنه "ربط ذلك الشخص بالشرطة". ورأى المكتب أن أي ادعاء بوجود تدخل إضافي من جانب نوردان "كاذب، ويشكّل سببًا لرفع دعوى تشهير".

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