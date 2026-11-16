شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن أراضي دول المنطقة ومجالها الجوي ومنشآتها لا ينبغي أن تتحول إلى منصة لشن هجمات ضد إيران، وقال: "إن إجراءات إيران الدفاعية المشروعة تستهدف الأهداف والقواعد العسكرية للمعتدين".

وفي كلمة له اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في إسلام آباد، قال عراقجي: "لطالما التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك عبر القنوات الدبلوماسية. وعلى مدى العامين الماضيين، حافظت إيران على التزامها بالانخراط الدبلوماسي والحلول السلمية. وللأسف، اختارت الولايات المتحدة مسارًا مختلفًا تمامًا؛ مسارًا يتسم بالعدوان والتهديدات والاغتيالات المستهدفة والضغوط الاقتصادية والحصار، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

أضاف عراقجي: "لقد أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد قائد الثورة الإسلامية، والعديد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، فضلًا عن القتل الوحشي لأكثر من خمسة آلاف مواطن إيراني، من بينهم 168 من التلامذة إضافة الى عدد من المعلمات في مدرسة ميناب. لذا، فإن حالة انعدام الأمن السائدة في الخليج الفارسي والتطورات المحيطة بمضيق هرمز هي نتيجة للسياسات العدائية والأعمال العدوانية المشتركة التي تنتهجها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها".

وأكد عراقجي أن "إيران لطالما سعت إلى إقامة علاقات ودية وبناءة مع جيرانها، ولا توجد بينها وبين دول المنطقة أي خلافات جوهرية. ومع ذلك، ثمة مبدأ واضح لا لبس فيه: لا ينبغي أن تُتخذ أراضي دول المنطقة ومجالها الجوي ومنشآتها منصة لشن هجمات على إيران. إن الإجراءات الدفاعية المشروعة لإيران تستهدف حصرًا أهداف وقواعد المعتدين العسكرية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبارها عملًا ضد شعوب أو حكومات الدول المجاورة".

وتابع قائلًا: "تُبرز هذه الظروف الحاجة المُلحة إلى حوار حقيقي وشامل بقيادة إقليمية وملكية كاملة بشأن الترتيبات الأمنية. حوارٌ يقوم، على وجه الخصوص، على مبادئ عدم الاعتداء ومنع أي دولة ثالثة من استخدام أراضي أو منشآت دولة ما لمهاجمة دولة أخرى".

وأشار إلى أن "استمرار العقوبات الرامية إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية وحرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية لم يُضعف إرادته، بل عزز أيضًا تصميمه على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ومقاومة المطالب المفرطة وغير القانونية". معربًا عن تقديريه للدول الأعضاء التي أبدت تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الظروف الصعبة.

وقال: "بالنظر إلى تزايد تأثير العدوان الأميركي والصهيوني على أمن الطاقة في المنطقة، فقد أصبح تعزيز التعاون في مجال الطاقة ضرورة استراتيجية وعاجلة. لا تحتاج منطقتنا إلى إطار أمني مستقل فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى آلية إقليمية موثوقة ومستدامة للطاقة لحماية تدفقات الطاقة، وضمان إمدادات طاقة مستقرة، والحد من المخاطر الناجمة عن العوامل الخارجية، وتعزيز قدرتنا الجماعية على الصمود في وجه الصدمات والاضطرابات الجيوسياسية.

وأضاف: "كان من أهم أولويات منظمة التعاون الاقتصادي خلال العام الماضي تطوير رؤيتها للعقد القادم، والتي تم وضعها بعد اجتماعات ومشاورات مكثفة. وتؤكد هذه الوثيقة، المستندة إلى الدروس المستفادة من تنفيذ الرؤية السابقة، على النهج الموجه نحو النتائج، والتنفيذ العملي، والإنجازات القابلة للقياس. لذلك، من الضروري تنفيذها وفقًا للمبادئ التوجيهية والتعليمات التي سيقدمها قادة الدول الأعضاء في القمة الثامنة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي في طهران، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2026".

الوضع في فلسطين المحتلة عار على الإنسانية

ورأى عراقجي أن "من الضروري لفت انتباهكم إلى أهم أزمة دولية في الوقت الراهن. يجب أن تبقى هذه القضية على رأس أولوياتنا الجماعية، ولا يجوز لنا أن نسمح بنسيانها. إن الوضع في فلسطين المحتلة وصمة عار على الإنسانية. ويُعتبر هذا الوضع من أخطر الأزمات الأخلاقية والإنسانية في عصرنا الحالي، والتي تحدث في ظل تقاعس مؤسف للغاية من جانب المجتمع الدولي".

وقال: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت غزة إبادة جماعية شاملة. إن ارتكاب جرائم حرب بشعة وإبادة جماعية، واستمرار الاحتلال، ومحاولة تغيير التركيبة السكانية للأرض، واستخدام الأسلحة المحظورة، والتدمير والتخريب على نطاق واسع، والتهجير القسري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ليست سوى بعض من الأعمال التخريبية والخطيرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني".

وتابع: "بالإضافة إلى الأوضاع الكارثية في غزة، فإننا نشهد أيضًا تصعيدًا لسياسات الكيان الصهيوني التوسعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. يشمل ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، والهجمات الإرهابية اليومية التي يشنها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، والتهجير الممنهج للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما لا ينبغي لنا أن نتجاهل الوضع الخطير والمقلق للغاية لنحو عشرة آلاف فلسطيني مسجونين في سجون الكيان الصهيوني، والذين يُقال إنهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة".

وأشار إلى حاجة غزة لا سيما في ظل ظروف الشتاء القاسية، أكثر من أي وقت مضى إلى تحرك عاجل وفعال لإجبار الكيان الصهيوني على رفع الحصار المفروض عليها وضمان دخول المساعدات الإنسانية الدولية دون عوائق. وعلى وجه الخصوص، الغذاء والدواء ومرافق الإيواء المؤقتة والمواد والمعدات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية. هذه المساعدات ضرورة لا غنى عنها لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني نازح ومشرّد.

اختبار كبير للمجتمع الدولي

ورأى أن "المجتمع الدولي يواجه الآن اختبارًا كبيرًا لقياس مدى التزامه بالمبادئ والمسؤوليات الإنسانية في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية. مؤكدًا أن هذه اللحظة هي وقت العمل الجاد، والمسؤولية الجماعية، ووضع حد للصمت واللامبالاة.

ولفت إلى أن إيران تؤمن إيمانًا راسخًا بأن استقرارها وازدهارها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا باستقرار وازدهار الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي. وانطلاقًا من هذا الإيمان، تلتزم إيران بتعزيز تعاون أقوى وأكثر فعالية وملموسية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي.

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