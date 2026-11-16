أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران تواجه حملة منظمة لتلفيق الروايات تقودها المنظومة الإعلامية وآلة الحرب النفسية التابعة للكيان الصهيوني، بهدف تشويه صورة الجمهورية الإسلامية وتصويرها تهديدًا لحياة المواطنين العاديين في الدول الغربية.

وقال بقائي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: "إن هذه الحملة تمتد من القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف الثلاجات" في فرنسا إلى الادعاءات المتعلقة بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين، وتهدف إلى بث الخوف في المجتمعات الأميركية والأوروبية، ودفع الرأي العام إلى تأييد الحرب، وتسويغ المغامرات العسكرية والسياسية لقادته تحت ذريعة حماية أمن المواطنين".

ولفت بقائي إلى: "أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كشفا، خلال عدوانهما على إيران، ما هو إرهاب الدولة بأبشع صوره، باغتيال المسؤولين واستهداف المواطنين العاديين".

وشدد على أن: "إيران تردّ على المعتدين بالمقاومة والدفاع المشروع عن نفسها، ولا تحتاج إلى تقليد أساليبهم الإرهابية أو استهداف الحياة اليومية للمواطنين الذين وقعوا هم أيضًا ضحية القرارات الخاطئة لقادتهم".

في معرض تعليقه على اختباء مسؤولين أميركيين في الملاجئ العسكرية، قال بقائي: "إن فرارهم واختباءهم، بعد أن كانوا يتحدثون عن تحقيق النصر في الحرب، يهدف إلى استدرار تعاطف شعب غاضب من أكاذيب قادته وتحويل الحكومة الأميركية إلى منفذ لأولويات الكيان "الإسرائيلي"".

ختم بقائي مؤكدًا أن: "إيران لا تحتاج إلى التحول إلى نسخة من المعتدي من أجل هزيمته، ولا إلى الانجرار إلى ملعب خصومها الخاسرين".

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