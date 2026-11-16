أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن قوات الحرب الإلكترونية تمكنت، صباح اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من السيطرة على طائرة مُسيّرة أميركية من طراز MQM-170 وإنزالها سالمة جنوب جزيرة قشم، في عملية ناجحة للحرب الإلكترونية.

وفي بيان، أوضحت العلاقات العامة أن هذه المسيّرة هي الرابعة من الطراز نفسه التي تستولي عليها قيادة الحرب الإلكترونية والطائرات المُسيّرة التابعة للقوة البحرية، والثامنة التي تتمكن منظومات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة من السيطرة عليها سليمة في نطاق مضيق هرمز.

وأضاف البيان أن المسيّرة كانت تنفذ مهام تتبع واستطلاع لمنظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في المنطقة، قبل أن يتمكن مقاتلو القوة البحرية من اختراق نظام توجيهها والسيطرة عليها وإنزالها سالمة.

وأشار إلى أن القوات الأميركية أدخلت خلال عدوانها العسكري مجموعة واسعة من المعدات المتطورة إلى ساحة المواجهة، إلا أن المسيّرات الأميركية، من طرازي MQ-9 وMQ-1 وصولًا إلى MQM-170 والمسيّرات الانتحارية من طراز "لوكاس"، تتعرض للاعتراض أو التدمير أو تحييد قدراتها، بفضل كفاءة ضباط حرس الثورة الشباب وقدراتهم وابتكاراتهم.

ودعا البيان القادة العسكريين الأميركيين إلى الإقرار بوقائع الميدان واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز، بدلًا من تكرار "الادعاءات الواهية".

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