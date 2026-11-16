في مرحلة مصيرية من تاريخ الأمة، وحيث لم يعد للمواقف الرمادية مكان، ولأن الدم يبقى دائمًا وأبدًا أقوى من الرصاص، ولأن الكلمة في مواجهة الباطل هي سلاح ورصاصة تُطلق في صدور المتخاذلين، ولدت من رحم المعركة والكرامة جبهة المحور الوطني والعربي (جموع). وتأتي هذه الجبهة كحالة وطنية وعربية جامعة في لبنان، لتفرض معادلة جديدة تؤكد الثوابت والمبادئ الوطنية، وتُعيد تصويب البوصلة نحو النهج القومي العربي الأصيل، داعمةً وبلا مواربة للمقاومة الباسلة في مواجهة غطرسة الكيان "الإسرائيلي" وانتهاكاته المستمرة، وتصديًا حاسمًا لكل مشاريع الاستسلام والتطبيع.

ولأن هذا العمل لا يصنعه إلا الأحرار، فإن حركة "جموع" ترتكز على أبعاد وأهداف استراتيجية صلبة، تُترجم في عدة ميادين باعتبارها امتدادًا شعبيًّا ونخبويًّا عابرًا للمناطق. تضم الجبهة نسيجًا صلبًا ومقاومًا يجمع مختلف الفئات والجمعيات، ونخبة ممَّن يحملون تاريخًا وطنيًا حافلًا بالبذل، إلى جانب حشد من المثقفين والمفكرين، وقادة ميدانيين شاركوا فعليًا في مقارعة الاحتلال ودحره إبان غزو لبنان. هذا الالتحام الوطني يمتد على طول الجغرافيا اللبنانية، من بيروت عاصمة العروبة والبقاع ومن شبعا وقرى العرقوب الصامدة جنوبًا، مرورًا بكل المناطق والجبل الأشم، وصولًا إلى طرابلس وعكار ووادي خالد كقلاع للعروبة شمالًا.

تأتي الحركة كتعبير عملي والتزام تاريخي لضرورة مواكبة التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والعنيفة في المنطقة، واضعةً حدًا لمحاولات تصفية القضية أو عزل لبنان عن عمقه الاستراتيجي.

وانطلاقًا من الثوابت الوطنية والعروبية غير القابلة للمساومة، ترتكز الجبهة على خيار مبدئي ثابت يرسخ الهوية العربية، ويرفض كل أشكال التبعية أو الانكفاء.

ويمثل دعم المقاومة العنوان الأساسي والجوهري لحركة "جموع" باعتبار المقاومة واجبًا مقدسًا ودفاعًا وجوديًّا، فالجبهة ترى في بندقية المقاوم وصاروخه واجبًا وطنيًا وقوميًا ودينيًا لا غنى عنه للدفاع عن الأرض، ومناصرة الحق، ومواجهة المؤامرات والانتهاكات "الإسرائيلية" السافرة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي لم تحمِ يومًا وطنًا ولم تردع محتلًا.

ومن الناحية القانونية والسياسية، تأتي هذه الحركة ردًا مباشرًا وقاطعًا يرفض شرعنة الاحتلال أو الرضوخ للإملاءات الخارجية. وتؤكد الجبهة أن اتفاقيات الإطار المطروحة والمساعي الرامية لتحقيق أمن شمال الكيان على حساب السيادة اللبنانية وأمن الجنوب، هي طروحات مرفوضة جملة وتفصيلًا، إذ لم تحمِ القوانين الدولية يومًا وطنًا ولم تردع محتلًا. وبناءً عليه، فإن التطبيع في قاموس "جموع" هو خيانة موصوفة للشهداء وللتاريخ، ولا يمكن القبول بأي بنود تنتقص من الحقوق السيادية المشروعة لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.

وفي إطار هذا الزحف الثقافي والسياسي، تستعد الجبهة للإعلان عن مؤتمر وطني جامع لإطلاق أهدافها وضوابط عملها ضمن لقاء تشاوري إعلامي موسع. وينطلق هذا المنبر من الشعار الخالد: "إلى فلسطين در"، تأكيدًا على أن فلسطين والقدس هما المسار والمبتدأ والمنتهى.

وتضع "جموع" في أولويات عملها مواجهة قوى الردة والمنابر الإعلامية والسياسية التي تهلل للسلام مع الكيان، وتسعى للتسويق لمشاريع التطبيع، أو تلك التي تطالب بعودة العملاء الفارين الذين خانوا الوطن. وفي مواجهة هذه الأصوات، تقف "جموع" كرصاصة فكرية تقاوم بشراسة بنبض عربي مناضل، لتكون الكلمة الفصل حصرًا لمن قدم الدماء وصنع النصر.

ولأن المواجهة شاملة، تفرد الحركة حيزًا وازنًا للفن الوطني الملتزم كجزء لا يتجزأ من هجومها الفكري؛ فالفن المقاوم يحمل أبعادًا ورسائل تكرس الوعي، وتشحذ الهمم، وتدعم خيار الصمود على الصعد كافة. ومن أهم أهداف الجبهة إسقاط مشروع "إسرائيل الكبرى" والمشاريع الإبراهيمية. لذا كانت انطلاقة "جموع" لتجمع كل الأحرار وأصحاب الكلمة والموقف، انطلاقًا من قاعدة ذهبية: "عندما تكون الحرب مع العدو، فإن خيارنا المطلق والوحيد هو الوطن، ولا حياد في معركة الكرامة".

إن الجبهة، وفي مستهل عملها الممتد على كامل الأراضي اللبنانية، تعلن جهوزيتها التامة لمواجهة التحديات والمؤامرات الكبرى التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مشاريع "إسرائيل الكبرى" والمخططات الإبراهيمية والصفقات المشبوهة التي تحاول محاصرة المقاومة ومنعها من حماية مكتسباتها وحقها المشروع في الدفاع عن الأرض والعرض. إنها مسيرة الوعي والبارود، حيث الكلمة رصاصة، والدم شرف، والنصر حتمية تاريخية لا مفر منها.

الكلمات المفتاحية