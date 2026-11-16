تواصلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منذ فجر اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وشملت اقتلاع أشجار الزيتون ومهاجمة مركبات واقتحام بلدات وتجمعات سكنية، في تصعيد يستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين أقدمت عند الفجر على اقتلاع أشجار الزيتون قرب المدخل الشمالي لبلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، مستهدفة مصادر رزق المواطنين.

وفي محافظة نابلس، حاول مستوطنون صباح اليوم قطع الطريق أمام مركبة فلسطينية كانت تقل أطفالًا إلى مدارسهم، قرب مدخل منطقة المسعودية شمال غربي المدينة، ما عرّض حياة الأطفال للخطر.

وفي جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون الأطراف الغربية لبلدة أوصرين، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، فيما اقتحم مستوطنون آخرون بلدة تلفيت باستخدام مركبات دفع رباعي.

كما اقتحم مستوطنون، فجر اليوم، تجمع يرزا الشمالي شرق قرية تياسير، شرقي طوباس، وقرية تلفيت جنوب نابلس، وفق مصادر محلية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، والتي تتنوع بين تخريب الأراضي الزراعية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب استهداف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.

وتتسبب هذه الهجمات في إلحاق خسائر مباشرة بالمزارعين، وتهديد مصادر دخلهم، فضلًا عن زيادة المخاوف لدى المواطنين في القرى والتجمعات القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

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