بالهتافات والصيحات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمتمسّكة بالنهج الحسيني المقاوم، الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد الذي ارتقى فداءً للبنان وشعبه في معركة العصف المأكول، المجاهد الحاج رضا حسن قدوح "أبو رضا"، في بلدة صريفا الجنوبية، بمسيرة حاشدة شارك فيها عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين والنائب حسين جشي، وأعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، وشخصيات وفعاليات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (عج) حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيارات إسعاف تابعة لمديرية جبل عامل الأولى في الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية، جابت شوارع البلدة وصولًا إلى بلدة الغندورية، حيث وُوري في الثرى إلى جانب من سبقه من السعداء، بعد أن صلّى على جثمانه الطاهر الشيخ حسين رمضان.

وخلال مراسم التشييع، ألقى النائب عز الدين كلمة قال فيها إن هذه المقاومة، التي حقيقتها الشهادة والتضحية والصدق والوفاء، استطاعت منذ الطلقات الأولى في ذاك الزمن الجميل - الذي عندما نتذكره ونستحضره أمامنا اليوم، نجد فيه التحديات والتهديدات التي كانت قائمة - أن تنقل الراية من جيل إلى جيل؛ فالجيل الأول الذي ضحّى بكل ما يملك، حمل الأولاد الراية من بعده، وحملوها بكل اقتدار وجدية ومسؤولية وإيمان وعقيدة راسخة وعزم وهمّة، وأوصلوها أيضًا إلى الأحفاد الذين يحملون اليوم هذه الراية رغم كل التحديات والتهديدات.

وأضاف النائب عز الدين: هذه المقاومة التي استطاعت أن تردع العدو ثلاثة وعشرين عامًا، من العام ألفين لغاية الألفين وثلاثة وعشرين، تؤكد أنها استطاعت أن تؤمّن الأمن والهدوء والاستقرار والردع الحاسم، وهذه المقاومة اليوم تؤكد أن الخيار الأفضل والأجدى والأسلم والأحسن للبنان ولشعب لبنان هو خيار المقاومة، ومن دون المقاومة، سنصبح جميعًا، لبنان وشعب لبنان ومصالح لبنان، في مهبّ الريح أمام هذا العدو.

وتابع النائب عز الدين: لماذا هذا الخيار؟ لأنه الأقل كلفة في أي مواجهة مع هذا العدو، وإذا أردنا أن نعرف حقيقة هذا الفعل، علينا أن ندرك أن ما ذهبت إليه السلطة السياسية اليوم يجعلنا لا نتراجع ولا نستكين ولا نضعف، فلن يهزمنا أحد في إرادتنا وعزمنا واستمرارنا في المواجهة مع هذا العدو، ولماذا هذا الخيار هو الأجدى والأفضل؟ لأن أي خيار آخر غير المقاومة جرّبته الأمة في فلسطين، وشهدنا ماذا حصل في المفاوضات وسراب المفاوضات، وعلى ماذا حصل الشعب الفلسطيني!.

وأردف النائب عز الدين: نحن هنا عندما نتحدث، فلأن أي خيار آخر غير المقاومة قد جرّبناه، ودفعنا فيه أثمانًا باهظة جدًا وكلفة عالية جدًا، ستبقى تحفر في ذاكرة الوطن والمواطنين، ففي لبنان وجنوبه خصوصًا، متى استطاع العدو أن يدمّر بآلته الإجرامية وعدوانه البيوت والطرقات وكل البنى التحتية ويقتلع أشجار الزيتون؟ ما كان ذلك ليحصل إلا في حالات الهدوء، كما حصل في العام 2024 عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وخلال فترة الخمسة عشر شهرًا عندما واصل عدوانه مستغلًا صمت السلطة التي لم تحرّك ساكنًا، لا بالدبلوماسية ولا بالعلاقات الدولية والعربية ولا بغير ذلك لمواجهته، وأيضًا في عام 2026، عندما ذهبت هذه السلطة إلى المفاوضات المباشرة، وإلى هذا المسار الوهمي، الذي منحه الشرعية مجانًا، للحصول على فرصة القيام بما يريد من تدمير وتوسّع واحتلال في سياق مشروعه.

وختم النائب عز الدين: نقول لهذه السلطة ولهؤلاء المفاوضين بعد كل ما جرى، عودوا عن غيّكم، وعودوا عن خطاياكم، وعودوا إلى أهلكم وشعبكم، لأنّ المصالحة مع أهلكم وشعبكم وتحقيق الوفاق الوطني، وعدم الاستقواء بالخارج، هو الحل، وهو الذي يوصلنا إلى أهدافنا في حماية لبنان والحفاظ عليه وبنائه.

الكلمات المفتاحية