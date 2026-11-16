قال الكاتب والمعلق السياسي في صحيفة "معاريف" بن كسبيت أنه إذا صحّ ما كُشف عنه حتى الآن، فإن ما كان ينبغي أن يحدث في أي ديمقراطية طبيعية، تمتلك منظومة سليمة من الضوابط والتوازنات، وأجهزة إنفاذ قانون نزيهة، وجمهورًا يقظًا، هو أن يقدّم المفتش العام للشرطة، داني ليفي، استقالته صباح اليوم (الاثنين 16 تشرين الأول 2026)، وأن يُخضع الناطق باسم الشرطة للتحقيق، وأن يُستدعى القائم بأعمال رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وأن تقوم الدنيا ولا تقعد.

وبحسب بن كسبيت، ووفقًا لما كشفته إيلانا ديان أمس الأحد، لم يقتصر الأمر على أن الشرطة تلقت تعليمات من مكتب رئيس الوزراء بتنفيذ "عملية تأثير" هاوية، وغير قانونية (إذ لم يكلفوا أنفسهم عناء طلب أوامر تفتيش)، ومجنونة تمامًا، في أكثر أيام السنة حساسية. بل تبيّن، كما يبدو، أن المعلومات الاستخباراتية زُرعت من جانب جهات في مكتب رئيس الوزراء، وأن المصدر الاستخباراتي كان موظفًا سابقًا في المكتب (على ما يبدو أحد مستشاري نتنياهو لشؤون المجتمع العربي). لقد أُعدّ كل شيء ونُسّق مسبقًا، وكان ينتظر أمر "الاقتحام" الذي جاء من المكتب، كما هو متّبع في أحلك الديكتاتوريات.

وتابع: "لقد كانت هذه اللافتة مكتوبة أمام أعيننا بأحرف واضحة منذ فترة. فقبل الانتخابات، نُشر أن حزب الليكود ينوي الطعن في النتائج واتهام المجتمع العربي بالتزوير. ولمَ لا، في الواقع؟ لقد أعدّوا كل هذا مسبقًا، وبذلوا جهدهم، فلماذا لا يحصدون الثمار؟ من جدّ وجد، فليصدّق"، مردفًا: "على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مضى بنيامين نتنياهو في إحكام قبضته الاستبدادية على أعناق جميع حراس العتبة والمسؤولين عن إنفاذ القانون والنظام. جميعهم ينفذون أوامره، وجميعهم موالون له، وجميعهم عيّنهم في مناصب لم يحلموا يومًا بالوصول إليها".

واستطرد: "نعم، لقد وصلنا إلى جهاز الشاباك. فقد روت ديان أمس أن رئيس الشاباك دافيد زيني قال لغادي آيزنكوت، بعد يومين من الانتخابات: "العرب يحاولون "سرقة" الانتخابات هنا منذ عام 2018، جميع رؤساء الشاباك كانوا يعلمون ولم يفعلوا شيئًا، وأنا أول من يرفع هذا الحجر"". وسأل: "مثير للاهتمام. قل لي، سيد زيني، كيف تُسرق الانتخابات بالضبط؟ إذا كان العرب قد سرقوا الانتخابات منذ عام 2018، فماذا فعلوا بها؟ أين أخفوا هذه الانتخابات المسروقة؟ وكيف يمكن أن يكون الشخص الذي يؤدي اليمين في نهاية المطاف رئيسًا للوزراء في جميع المرات التي يسرق فيها العرب الانتخابات هو بنيامين نتنياهو (باستثناء حالة واحدة شاذة)؟".

وقال باستهزاء: "قل لي، سيد زيني، كيف يمكنك إطلاق هذا التصريح العبثي، في حين أن المجتمع العربي يشكّل 21% من "سكان إسرائيل" (المستوطنين)، لكنه ممثّل في الكنيست تمثيلًا ناقصًا بشكل واضح طوال سنوات وجود "إسرائيل"؟ وحتى الآن، بعد الارتفاع التاريخي في معدلات تصويتهم، لا يزال العرب ممثّلين تمثيلًا ناقصًا. فالعدد الواقعي لممثلي المجتمع العربي، لو كان متناسبًا مع عدد "السكان"، هو 25 عضو كنيست، لكن لديهم 19 عضوًا، وفي معظم السنوات كان لديهم عدد أقل بكثير، بكثير. ففي الكنيست المنتهية ولايته لم يكن لديهم سوى 10 أعضاء كنيست. المهم أنهم سرقوا الانتخابات منذ عام 2018".

وتابع بن كسبيت: "لدينا حظ كبير واحد مع دافيد زيني. سأصفه بحذر وتهذيب: إنه ليس عبقريًا. نائبه أكثر تطرفًا منه، وأكثر مكرًا أيضًا. هذان الاثنان معًا يشكّلان تحديًا لديمقراطيتنا الهشة".

ورأى أن "كل هذا يحدث في الوقت الذي تواصل فيه الأموال القطرية الحقيقية، تلك التي يمكن أن تُلحق ضررًا كبيرًا بـ "إسرائيل"، وقد فعلت ذلك بالفعل، التدفق دون أي عائق. من المثير للاهتمام معرفة ما الذي يفكر فيه زيني بشأن ما فعله نتنياهو هنا منذ تلك السنة التي ذكرها في حديثه مع آيزنكوت، أي عام 2018. إذًا، تعالَ يا زيني، سأطلعك على المستجدات. أنا لا أعرف ما إذا كان عرب "إسرائيل" قد بدأوا "سرقة" الانتخابات في عام 2018، لكنني أعرف أن هذا هو العام الذي أقنع فيه نتنياهو أمير قطر بالبدء في ضخ مئات ملايين الدولارات إلى حماس. وهي أموال ذهبت إلى آلة القتل التابعة لمحمد الضيف ويحيى السنوار" وفق تعبيره.

واعتبر أن "من المثير للاهتمام أيضًا معرفة ما الذي يفكر فيه زيني بشأن حقيقة أن رئيسه لا يزال يوظّف أشخاصًا عملوا مباشرة مع قطر، بينما كانوا يعملون مباشرة داخل "الأكواريوم"، وبشأن حقيقة أنهم لا يحملون تصنيفًا أمنيًا، وبشأن حقيقة أن قطر تواصل حتى اليوم ضخ مبالغ مالية ضخمة إلى داخل قطاع غزة. لا، ما يقلق زيني هو "سرقة الانتخابات". ومن أجل ذلك يحوّل الموارد والطاقة والقوى العاملة. إنه يطارد شبحًا اخترعه بنفسه، أو اخترعوه له. ومع هذه المجموعة، ينبغي علينا الآن تشكيل حكومة وحدة. إنها حقًا ساعة طوارئ. أما الشرط الثاني لهذه الوحدة، فيأتي مباشرة بعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهو إبعاد حراس العتبة المحسوبين على عائلة نتنياهو، وإعادة تأهيل أجهزة إنفاذ القانون لدينا. لأنه ليس لدينا أجهزة أخرى".

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