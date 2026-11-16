حذّر رئيس الأركان "الإسرائيلي" السابق دان حالوتس رؤساء معسكر التغيير من الانضمام إلى حكومة وحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشنّ هجومًا حادًا على الدعوات إلى تشكيل مثل هذه الحكومة، فبرأيه أن أي شراكة سياسية مع نتنياهو ستكون "خطأً مصيريًا" بحق الكيان الصهيوني.

في مقابلة، أجراها اليوم الاثنين مع جدعون أوكو وعميحاي أتالِي عبر إذاعة "103fm"، رفض حالوتس الدعوات الزائفة إلى الوحدة، منتقدًا التحول المفاجئ في خطاب شخصيات اليمين إزاء معارضي نتنياهو، بعدما كانوا يصفونهم بـ"الخونة من شارع كابلان" و"الإخوة في السلاح". وقال: "كل هذه الدعوات الزائفة إلى الوحدة، وفجأة أصبح الخونة من شارع كابلان، والإخوة في السلاح، ويائير غولان هم إخوتهم المفقودون؟ برأيي، لا مكان للوحدة مع نتنياهو. هذا لا يستبعد جمهور "الليكود"، إنما يستبعد هذا الإنسان الحقير".

وشدّد حالوتس على رفضه أي صيغة للشراكة مع نتنياهو، حتى لو تضمنت التناوب على رئاسة الحكومة، قائلًا: "ولا حتى التناوب على رئاسة الحكومة. يُمنع لمس العقرب حتى بعصا، يجب الدوس عليه. أنا أقول أمورًا خطيرة لأن الواقع خطير، وهو مدمّر لـ"دولة إسرائيل" (الكيان)".

وعندما سُئل عن حديثه بهذه اللهجة تجاه شخص اختاره ربع الناخبين، ردّ بأن التركيز يجب أن يكون على الأغلبية التي لم تصوّت لنتنياهو، وقال: "لماذا ننظر إلى الربع؟ أكثر من 75% من الناخبين لم يمنحوه أصواتهم. ما الدليل على أنهم منحوه أصواتهم؟ لقد جرى ببساطة تضليلهم وقيادتهم إلى مكان غير مرغوب فيه، يضرّ بـ"إسرائيل".

ورأى أن عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة تهدد مستقبل العملية الانتخابية في "إسرائيل"، مضيفًا: "إذا جلس نتنياهو مرة أخرى خلف مقود القيادة، فلن تكون هناك انتخابات في "إسرائيل" مرة أخرى. الاعتقاد بأنه سيغيّر نهجه لا أساس له، لأنه الشخص الذي كان مستعدًا للتضحية بـ"أمن إسرائيل" من أجل الهروب من المحاكمة. لقد رأينا ذلك، فهل نريد أن نشاهد عرضًا ثانيًا للشيء نفسه؟".

وتناول حالوتس التحقيق الذي عرضه برنامج "عوفدا" على القناة "12 الإسرائيلية" مساء الأحد، والذي قال إنه شاهده، فرأى أنه تضمن ادعاءات خطيرة بشأن المحيطين برئيس الوزراء. وقال إن نتنياهو، حتى لو لم يزرع بنفسه المعلومات في حواسيب الشرطة، فإن العملية التي استهدفت خلق انطباع بأن عرب "إسرائيل" يحاولون سرقة الانتخابات انطلقت من مكتبه. وأضاف: "الشخص الذي يحاول سرقة الانتخابات هو نتنياهو. حتى آل كابوني، في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، أُدينوا في نهاية المطاف بجرائم ضريبية". وعندما سُئل عن تشبيهه رئيس الوزراء بأحد زعماء المافيا، أجاب: "أنا أشبّه واقعًا بواقع".

في ما يتعلق بإمكان التعاون السياسي مع الأحزاب العربية، أعرب حالوتس عن ثقته ببعض ممثليها، قائلًا: "أنا أثق بساغلوفيتش ومنصور عباس أكثر بكثير مما أثق بنتنياهو". كما تساءل عن الانتقادات الموجهة إلى رئيس حزب "رعام"، قائلًا: "ماذا يريدون منه، أن يعتنق اليهودية؟".

أما بشأن القائمة المشتركة، فأوضح أنه يثق ببعض أعضائها أكثر من آخرين، لكنه رفض الانتقادات التي تضعهم في خانة "الإرهاب"، في وقت يشارك فيه، بحسب قوله، أشخاص يتهمهم بالإرهاب في الحكومة "الإسرائيلية". وقال: "أنا أثق ببعضهم وأثق بآخرين بدرجة أقل، ولكن هل أثق ببن غفير؟ إنهم يتهمونهم بأنهم إرهابيون، لكنّ الإرهابيين يجلسون اليوم في الحكومة، اثنان منهم على الأقل، وهم يؤيدون السلوك المنفلت في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية). لقد جرى تعريف هذا بالفعل على أنه إرهاب، والعالم عرّفه على أنه إرهاب".

وعاد حالوتس إلى انتقاد شخصيات اليمين بسبب ما عدّه تناقضًا ونفاقًا في مواقفها من معارضي نتنياهو، بعدما تحولت فجأة إلى إطلاق دعوات الوحدة والتقارب. وقال: "كفى نفاقًا لا يُحتمل من سياسيي اليمين الذين تحوّلوا فجأة إلى منتهى العذوبة واللطف. فجأة أصبح الخونة من كابلان هم أعزّاؤهم. يائير غولان، قبل لحظة فقط، ألمحت زوجة رئيس الوزراء إلى أنه كان يعلم بما حدث ووصل مستعدًا للقتال في غزة، وفجأة أصبح محبوب "إسرائيل"؟ إلى أي حد يمكن أن يكون المرء منافقًا؟ رئيس الوزراء لا يهمّه أن يكون منافقًا، لأن الحقيقة ليست نورًا يهتدي به".

وقبيل احتمال تشكيل حكومة وحدة، دعا حالوتس رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت إلى عدم الانضمام إلى حكومة نتنياهو، مقترحًا عليه تشكيل حكومة طوارئ تستند إلى دعم من خارجها. وقال إنه تواصل مع آيزنكوت ودعاه إلى تشكيل حكومة بالاستناد إلى الإمكانات المتاحة، والحصول على دعم من القوى الراغبة في ذلك من خارج الحكومة.

ختم حالوتس بالتأكيد أن الأولوية هي انتزاع السلطة من نتنياهو، محذرًا من أن من يمنحه موطئ قدم في الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة سيرتكب، "الخطأ المصيري بحث دولة إسرائيل".

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