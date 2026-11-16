استُشهد 3 مواطنين يمنيين، من بينهم طفل، وأُصيب 15 آخرون، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جراء سلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي والمُسيّر السعودي على أهداف وأعيان مدنية ومنشآت خدمية في محافظتي عمران وصنعاء.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة اليمنية، أنيس الأصبحي، في بيان، أنّ طيران التحالف السعودي استهدف محطة وقود "العديرة" التابعة لأحد المواطنين في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران بعدة غارات، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثمانية آخرين.

ولفت الأصبحي إلى حدوث أضرار مادية في المحطة ومحيطها، مشيرًا إلى أن هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، مخلّفة خسائر مادية وبشرية.

وفي سياق متصل، أعلن الأصبحي، في بيان آخر، استشهاد وإصابة 8 مواطنين باستهداف السعودية مديرية بني الحارث في أمانة العاصمة صنعاء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة اليمنية أن طيرانًا مسيّرًا استهدف منزلًا في حارة السرار الأوسط بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث، مما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة سبعة آخرين، بينهم امرأة وطفلة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية بأن الغارات السعودية استهدفت مطار الحديدة الدولي جنوب المدينة الساحلية على البحر الأحمر، في إطار الاستهداف المتكرر والممنهج للبنية التحتية والمرافق الحيوية بالمحافظة.

وفي محافظة صعدة أفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن طيران العدوان السعودي شن عدة غارات على مركز إيواء المهاجرين الأفارقة ما أدى إلى تدمير المبنى وتضرر المنازل المجاورة.

وامتد العدوان الجوي السعودي المجرم ليطال محافظتي تعز ولحج؛ حيث شنّ طيران العدو غارتين جويتين على مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استهدفت إحداهما منطقة هيجة العبد الحيوية، كما استهدف الطيران المعادي مديرية المقاطرة بمحافظة لحج بثلاث غارات جوية، طالت غارتان منها مدرسة خالد بن الوليد التعليمية، فيما استهدفت الغارة الثالثة سوق الربوع الشعبي في المديرية ذاتها.

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