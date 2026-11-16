شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026)، سلسلة من الاعتداءات "الإسرائيلية" منذ منتصف الليل وحتى تاريخ كتابة الخبر، تمثّلت بغارات جوية وقصف مدفعي وإلقاء قنابل، إضافة إلى استهداف بلدات ونقاط عدة بنيران دبابة "ميركافا".

وفي التفاصيل، شنّ طيران العدو الحربي غارة استهدفت منطقة الشعرة عند الحدود اللبنانية – السورية، فيما استهدف قصف مدفعي معادٍ دوحة كفررمان ووادي السلوقي ووادي الحجير ووادي زبقين وبلدة المنصوري وأطراف زوطر – كفرتبنيت، وتحديدًا منطقة المدينة الكشفية، كما أُطلقت قنابل عند أطراف بلدة ميفدون.

كذلك، شنّت مسيّرة معادية غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقا، فيما شنّ الطيران الحربي، عند الساعة 12:52، غارة جوية على بلدة كفرتبنيت.

وفي سياق الاعتداءات، رُصد تحرّك دبابة "ميركافا" معادية في محيط محطة الزهراء على طريق حداثا – الطيري، قبل أن تُقدم قرابة الساعة 13:20 على استهداف بلدتي المنصوري وحداثا.

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