توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة مع أمطار متفرقة ابتداءً من فترة بعد الظهر، ومن المتوقع أن تشتد مساءً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الحال العامة

منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس خريفي مستقر مع نسبة رطوبة منخفضة ودرجات حرارة نهارية اعلى من معدلاتها الموسمية، يتوقع حدوث بعض التقلبات المحلية اعتبارًا من بعد ظهر يوم الثلثاء المقبل.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: طرابلس بين 14 و23 درجة، بيروت 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و20 درجة.

الطقس المتوقع

- الاثنين: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتكوّن الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة.

- الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة مع أمطار متفرقة ابتداء من فترة بعد الظهر، ومن المتوقع أن تشتد مساءً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

- الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم أحيانًا مع احتمال تساقط الرذاذ بخاصة في المناطق الشمالية، مع رياح ناشطة وبقاء تكوّن الضباب على المرتفعات.

- الخميس: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، ودون تعديل على الساحل.

- الحرارة على الساحل من 14 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 17 درجة، في الداخل من 7 إلى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية ناشطة أحيانًا جنوبًا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالًا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 ٪.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.



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