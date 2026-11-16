دعا ائتلاف شباب ثورة "14 فبراير" إلى الاستنفار الشعبي، على خلفية تقديم موعد جلسة النطق بالحكم بحق عدد من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين، من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وفي بيان له، قال الائتلاف إن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف علماء الدين الشيعة، داعيًا إلى التحرك الشعبي لمواجهة التصعيد بحق الطائفة الشيعية وعلمائها، بالوسائل المتاحة والمشروعة.

وأشار البيان إلى أن التطورات القضائية تأتي بالتزامن مع حملات دهم واعتقالات شهدتها مناطق بحرينية، لافتًا إلى أن المحاكمة تشمل أكثر من 60 عالم دين شيعيًا.

وفي السياق نفسه، أصدرت الهيئة المنظمة ليوم الغضب الشعبي بيانًا دعت فيه إلى التحرك رفضًا لمحاكمة العلماء، مؤكدة ضرورة المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المقررة.

وتأتي هذه الدعوات وسط تصاعد التوتر على خلفية الإجراءات القضائية المتخذة بحق علماء الدين الشيعة في البحرين.

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