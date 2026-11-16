شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين غرب جنين، وداهمت منزلًا، كما اقتحمت بلدة الفندقومية جنوب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت بناية سكنية، وفتشت عددًا من المنازل فيها.

كما اقتحمت مدينة نابلس من حاجز حوارة، وداهمت منازل في البلدة القديمة وحي كروم عاشور وحي التعاون الأوسط، واعتقلت الشاب مجاهد عاشور خلال اقتحام حي كروم عاشور، وشابًا آخر من حي التعاون الأوسط.

كما اعتقلت عددًا من الشبان خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، والشاب زياد بنات من منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وخلال الحملة، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي ياسر جرادات، وهو الصحفي الثاني الذي يُعتقل خلال ساعات.

وفي الوسط، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون برام الله، واعتقلت الشاب محمود جبران الأفغاني (20 عامًا)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عروس الشمال في مدينة جنين، واعتقلت الشابين أحمد ووائل فحماوي، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتها.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وتخريب للممتلكات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.

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