قد تكون القهوة السوداء من أكثر الأمثلة وضوحًا على تغيّر أذواقنا مع الوقت، فمرارتها قد لا تكون مستساغة في البداية، لكن كثيرين يتعلمون الاستمتاع بها تدريجيًا. والسبب قد لا يتعلق بالتعود على المذاق وحده، بل بحوار كيميائي خفي بين الأمعاء والدماغ.

فقد اكتشف باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) مسارًا للدوبامين يساعد الدماغ على تعلم تفضيل أطعمة ونكهات معينة، استنادًا إلى المعلومات التي تصله من الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Nature"، لتسلط الضوء على دور مختلف للدوبامين، يتجاوز الاستجابة السريعة للمكافآت.

ويُعرف الدوبامين بدوره في التحفيز والمكافأة والتعلم، لكن الباحثين ركزوا هذه المرة على إشارات أبطأ تنشأ استجابة لما يحدث داخل الجهاز الهضمي. فعندما تصل العناصر الغذائية، مثل السكر والدهون، إلى الأمعاء، ترصدها مستشعرات متخصصة وترسل معلومات إلى الدماغ، حيث تحفز استجابة دوبامينية قد تستمر عدة دقائق.

وتشير النتائج إلى أن الدوبامين البطيء يساعد الدماغ على ربط مذاق الطعام بفوائده الغذائية، ما يفسر كيف يمكن أن تتحول نكهة غير محببة إلى مصدر للمتعة مع تكرار التجربة.

ويفتح الاكتشاف الباب أمام فهم أعمق للعلاقة بين الأمعاء والشهية والتفضيلات الغذائية، وربما تطوير طرق مستقبلية للتأثير في عادات الأكل.

ويرى الباحثون أن فهم كيفية انتقال إشارات الغذاء من الأمعاء إلى الدماغ قد يساعد مستقبلًا على تغيير التفضيلات الغذائية نفسها، بدلًا من الاكتفاء بتقليل الشعور بالجوع.

وبذلك، قد لا تكون الأطعمة التي نحبها مجرد مسألة ذوق شخصي، بل نتيجة عملية تعلم مستمرة يشارك فيها الجهاز الهضمي والدماغ معًا.



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