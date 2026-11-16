يُعدّ التمر من الخيارات الغذائية المفضلة للحصول على دفعة طبيعية من الطاقة، بفضل غناه بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية والألياف والمعادن. لكن هل هناك وقت مثالي لتناوله للاستفادة من فوائده؟

يشير خبراء التغذية إلى أن توقيت تناول التمر قد يختلف بحسب الهدف، سواء كان تعزيز النشاط خلال اليوم أو دعم الأداء الرياضي أو تحسين صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي التمر على نحو 5 إلى 18 غرامًا من الكربوهيدرات في الحبة الواحدة، بحسب حجمها ونوعها، يأتي معظمها من السكريات الطبيعية التي يستطيع الجسم استخدامها مصدرًا للطاقة.

وتناوله نحو الساعة الثالثة عصرًا قد يساعد على التغلب على انخفاض مستويات الطاقة المعتاد خلال فترة ما بعد الظهيرة، وفقًا لما نقله موقع "Health".

ويمثل التمر وجبة خفيفة مناسبة قبل ممارسة الرياضة، إذ توفر الكربوهيدرات الموجودة فيه وقودًا سريعًا للعضلات أثناء النشاط البدني، بينما يساعد محتواه من البوتاسيوم على دعم وظائف العضلات.

أما بعد التمرين، فيمكن أن يساعد التمر أيضًا على التعافي، خصوصًا عند تناوله مع مصدر للبروتين.

تحسين الهضم

ولا تقتصر فوائد التمر على الطاقة، بل يمتد تأثيره إلى صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواه من الألياف والمركبات المضادة للالتهاب.

وتوفر ثلاث حبات من التمر المجدول منزوع النوى نحو 4.8 غرامات من الألياف، أي ما يعادل 13 إلى 19% من الاحتياج اليومي الموصى به. وتساعد هذه الألياف على تنظيم حركة الأمعاء ودعم انتظام عملية الهضم.

كما أشارت دراسة أُجريت عام 2025 إلى أن ألياف التمر قد تساعد على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

على الرغم من فوائده الغذائية، يحتوي التمر على نسبة ملحوظة من السكريات الطبيعية، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الكميات المتناولة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر في الدم.

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