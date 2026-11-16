قد لا تقتصر فوائد تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ وتناول الطعام على تحسين جودة النوم، بل قد تمتد إلى الصحة الجسدية والنفسية، خصوصًا لدى كبار السن. فقد وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ميسوري الأميركية أن كبار السن الذين يحافظون على روتين يومي منتظم يميلون إلى الإبلاغ عن مستويات أقل من الألم الجسدي وأعراض الاكتئاب، حتى عند معاناتهم من الأرق.

وتشير النتائج إلى أن انتظام الأنشطة اليومية قد يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، بما يدعم الصحة العامة، رغم أن الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، بحسب تقرير نشره موقع " Science Daily".

فقد حللت الأستاذة المساعدة في كلية التعليم والتنمية البشرية بجامعة ميسوري، إيونجين تريسي، بيانات استبيانات 67 شخصًا من كبار السن، أبلغ 37 منهم عن معاناتهم من الأرق.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين حافظوا على جداول يومية أكثر انتظامًا أبلغوا عن ألم جسدي أقل وأعراض اكتئاب أخف، مقارنة بمن كانت أنشطتهم اليومية أقل انتظامًا، بصرف النظر عن جودة نومهم.

كيف يؤثر الروتين في الساعة البيولوجية؟

يرتبط أحد التفسيرات المحتملة بما يُعرف بالإيقاع اليومي أو الساعة البيولوجية، وهو النظام الداخلي الذي ينظم دورة النوم واليقظة على مدار 24 ساعة، ويؤثر في إفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي والمزاج.

ولا تعتمد الساعة البيولوجية على الضوء والظلام فقط، بل تتأثر أيضًا بتوقيت الوجبات والنشاط البدني والتواصل الاجتماعي ومواعيد النوم والاستيقاظ. ويساعد تكرار هذه الأنشطة في أوقات متقاربة على منح الجسم إشارات زمنية منتظمة، بما يدعم تزامن عملياته البيولوجية.

ما هو "الجيت لاغ الاجتماعي"؟

من العوامل التي قد تربك الساعة البيولوجية ما يُعرف باسم "الجيت لاغ الاجتماعي"، ويحدث عندما تتغير مواعيد النوم والاستيقاظ بصورة كبيرة بين أيام العمل والعطلات. فعلى سبيل المثال، قد يعتاد الشخص الاستيقاظ مبكرًا خلال الأسبوع، ثم يسهر وينام لساعات متأخرة في عطلة نهاية الأسبوع، ما يؤدي إلى اضطراب نمط النوم المعتاد. وللحد من ذلك، يُنصح بالحفاظ على مواعيد متقاربة للنوم والاستيقاظ طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات.

هل يكفي الروتين للتخلص من الأرق والاكتئاب؟

رغم النتائج المشجعة، فإن الدراسة شملت 67 مشاركًا فقط واعتمدت على استبيانات، ولذلك لا تثبت أن تنظيم الروتين اليومي يؤدي مباشرة إلى تخفيف الألم أو الاكتئاب، لكنها تسلط الضوء على أهمية النظر إلى الصحة من منظور اليوم الكامل، وليس ساعات النوم وحدها، وتشير إلى أن الانتظام في الأنشطة اليومية قد يكون عاملًا مساعدًا في دعم الصحة مع التقدم في العمر.

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