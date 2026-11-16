رصد علماء الفلك، باستخدام تلسكوبات فضائية وأرضية، ظاهرة غير مسبوقة تمثلت في الاختفاء التدريجي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، بعدما ظل يعبر أمام نجمه الأم لسنوات، في اكتشاف أتاح للباحثين كشف تفاصيل مثيرة عن حركة الكواكب البعيدة وتأثيرات الجاذبية المتبادلة بينها.

وبحسب ما نشرته مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن الكوكب المعروف باسم "TOI-2535b"، والمنتمي إلى فئة "المشتري الحار"، اختفى من مجال رصد التلسكوبات بعدما تغيّر مساره المداري تدريجيًا. لكن المفاجأة لم تكن في اختفائه بحد ذاته، بل في اكتشاف وجود كوكب آخر يرافقه، ويتسبب التجاذب الثقالي بينهما في تغييرات مستمرة ومعقدة في مداريهما.

وتضم فئة "المشتري الحار" كواكب غازية عملاقة تدور على مسافات قريبة جدًا من نجومها، ما يجعلها عرضة لدرجات حرارة مرتفعة للغاية. أما التجاذب الثقالي، فهو قوة الجاذبية المتبادلة بين جسمين، إذ يجذب كل منهما الآخر، وتزداد هذه القوة مع زيادة كتلتيهما، فيما تتراجع كلما زادت المسافة بينهما.

ويدور الكوكب "TOI-2535b" حول نجم يحمل الاسم نفسه، وينتمي إلى فئة النجوم القزمة البرتقالية، ويبعد نحو 1100 سنة ضوئية عن الأرض، ويبلغ عمره 9.7 مليار سنة. وتقترب كتلة الكوكب من كتلة المشتري، لكنه يدور على مسافة قريبة جدًا من نجمه، إذ يستغرق أكثر قليلًا من ثمانية أيام لإكمال دورة مدارية واحدة.

وكان العلماء قد اكتشفوا الكوكب عام 2019 باستخدام القمر الاصطناعي "تيس" التابع لوكالة ناسا، عبر ما يُعرف بـ"تقنية العبور"، التي تعتمد على رصد مرور الكوكب أمام نجمه وحجبه جزءًا من ضوئه، بما ينتج إشارة تكشف عن وجوده.

وخلال نحو سبع سنوات من المراقبة، لاحظ الباحثون تغيرًا تدريجيًا في موقع عبور الكوكب أمام نجمه، إذ انتقل مساره من منتصف القرص النجمي نحو مناطق أعلى منه. ومع استمرار هذا التغير، بات الكوكب يلامس حافة قرص نجمه أثناء العبور، قبل أن يختفي تمامًا عن مجال الرؤية في آذار/مارس 2026.

وكشف العلماء أن وراء هذا الاختفاء وجود كوكب آخر يرافقه، إذ يؤدي التجاذب الثقالي بين الجسمين إلى دفعهما نحو مدارات مائلة ومتذبذبة، تختلف عن المدارات التقليدية المعروفة في الأنظمة الكوكبية.

وبحسب الباحثين، قد تستغرق دورة هذا التذبذب المداري ما بين 30 و50 عامًا، ما يؤدي إلى تغير زاوية رؤية الكوكبين باستمرار أثناء مرورهما أمام النجم، وبالتالي ظهورهما واختفائهما من مجال الرصد.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا، صامويل يي، أن كواكب المجموعة الشمسية تدور جميعها تقريبًا ضمن مستوى واحد، مع وجود فروق محدودة في ميل مداراتها. وأضاف: "إلا أن الكوكبين المكتشفين يمتلكان اختلافًا في ميل مداريهما لا يقل عن خمس درجات، وهو أكبر من معظم الأنظمة الكوكبية متعددة الكواكب".

ويرجح الباحثون أن الكوكبين انتقلا إلى موقعيهما الحاليين عبر قرص الكواكب الأولي، غير أن الآلية التي أدت إلى هذا الميل المداري الكبير لا تزال غير مفهومة حتى الآن.

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