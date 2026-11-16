فقدت شركة "أمازون" أربعين قمرًا اصطناعيًا من كوكبتها المخصصة لخدمات الإنترنت، أمس الأحد، إثر فشل صاروخها "Vulcan Rocket" خلال أول رحلة من عشرات الرحلات التي تعاقدت عليها المجموعة، ما يمثل انتكاسة في السباق الذي يخوضه جيف بيزوس ضد مشروع "ستارلينك" التابع للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وانطلق صاروخ "فولكان"، الذي تشغّله شركة "يونايتد لونش ألاينس"، عند الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي (17:40 بتوقيت غرينتش) من كيب كانافير في ولاية فلوريدا، لكنه "واجه خللًا بعد 10 دقائق من بدء الرحلة وفشل في توصيل حمولته إلى المدار"، وفق ما ذكرت الشركة في بيان.

و"يونايتد لونش ألاينس" هي مشروع مشترك بين شركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن".

وذكرت الشركة عبر موقعها على "إكس" أنها "وُجدت بهدف توفير وصول مضمون إلى الفضاء لبلادنا وللعملاء الذين يعتمدون علينا"، من خلال تولّي "بعض أصعب المهمات في مجال الرحلات الفضائية".

وتعاقدت "أمازون" على 38 عملية إطلاق مع "يونايتد لونش ألاينس"، ومن المقرر، على المدى البعيد، أن يتولى صاروخ "فولكان" إطلاق نحو نصف أقمار الجيل الأول من شبكة أمازون المدارية "أمازون ليو"، التي ستتألف من 3232 قمرًا اصطناعيًا.

وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، التي أسسها بيزوس، نحو 400 قمر اصطناعي منذ نيسان/أبريل 2025. وكانت "أمازون" قد أعلنت خططًا لاستخدام الأقمار الاصطناعية لإطلاق خدمتها للإنترنت التجاري "أمازون ليو" عام 2026.

وكتبت "أمازون ليو" على منصة "إكس": "تنطوي أي عملية إطلاق على أخطار، وهذا ينطبق بشكل خاص على المهمات الأولى".

وجاءت هذه الانتكاسة بعد يوم من نشر شركة "سبايس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك، 26 قمرًا اصطناعيًا كبيرًا من أقمار "ستارلينك" خلال رحلة تجريبية لصاروخ "ستارشيب" العملاق، محققة بذلك أول عملية استعادة لمركبة فضائية لإثبات جدوى الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

كما أن صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة "بلو أوريجين"، التي أسسها بيزوس، والذي تعتمد عليه "أمازون" أيضًا في عمليات الإطلاق، متوقف عن العمل منذ وقوع انفجار في إحدى نسخه أثناء اختبار في أيار/مايو الماضي.

الكلمات المفتاحية