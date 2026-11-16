أدانت الجماعة الإسلامية اختطاف جيش العدو المواطنين اللبنانيين محمد فارس حمدان، وأسعد فارس حمدان، من منزلهما في بلدة شبعا .

وفي بيان لها، قالت الجماعة :"إن هذه القرصنة الصهيونية لم تكن الأولى، بل سبقها عملية مماثلة قبل أكثر من سنة، تمثلت باختطاف جيش العدو رئيس بلدية الهبارية الأسبق الأستاذ عطوي عطوي بنفس الأسلوب، مما يؤكد أن هذا الكيان لا يُلقي بالًا لكل جلسات التفاوض مع الحكومة اللبنانيه، ولا تردعه قوانين ومعاهدات دولية، بل يُصر على مشروعه الاحتلالي التوسعي المصحوب بالقتل والتدمير والاختطاف".

وطالبت الدولة اللبنانية بـ"اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة حيال هذه الاعتداءات، أقلّها بالإعلان الرسمي والصريح عن وقف كل أشكال التفاوض مع العدو الصهيوني، وتحميل الجهات الراعية مسؤولية هذا الإجرام الصهيوني".

كما طالبت "المؤسسات الدولية بإدانة هذه الاعتداءات وعمليات اختطاف المواطنين الآمنين من منازلهم والعمل على إطلاق سراحهم وجميع الأسرى، ليعودوا إلى أهلهم ووطنهم".



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