كتب الخبير في السياسات الأمنية الدولية غريك بولوك مقالة نُشرت على موقع "Defense One" الأميركي، تناول فيها إصلاحات "التعليم العسكري الاحترافي" (Professional Military Education)، التي وضعها وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في مذكرة شملت ثلاثًا وثلاثين صفحة.

وأوضح الكاتب، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الحرب الأميركي بالإنابة، أن التعليم العسكري الاحترافي يشير إلى الفرص التعليمية التي تُقدَّم للمنتمين إلى المؤسسة العسكرية الأميركية خلال مسيرتهم المهنية. كما أشار إلى أنه، بينما يدرك هيغسيث أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التابعة للتعليم العسكري الاحترافي في رسم الثقافة الاستراتيجية للقيادة العسكرية الأميركية، فإن تشخيصه لما يجب أن يتغير في هذه الثقافة هو تشخيص خاطئ.

وتابع الكاتب أن القوات العسكرية الأميركية أثبتت مرارًا كفاءة عملياتية استثنائية، وفق توصيفه، غير أن الولايات المتحدة واجهت صعوبات في ترجمة الإنجازات الميدانية إلى نتائج سياسية حقيقية، منبّهًا إلى أن مثل هذه النتائج هي المقياس الحقيقي للفاعلية العسكرية.

وذكر في هذا السياق إيران، حيث قال إن القوات الأميركية و"الإسرائيلية" "استطاعت بسهولة اختراق دفاعات إيران وتصفية كبار قادتها"، بالإضافة إلى "إضعاف قدراتها الصاروخية والبحرية"، غير أنه نبّه إلى أنه، رغم مرور قرابة تسعة أشهر منذ بدء "النزاع" (العدوان على إيران)، فإن "النظام الحاكم" في إيران ما زال في السلطة، والوضع في مضيق هرمز لا يزال خطيرًا على الملاحة التجارية، فضلًا عن أن إدارة دونالد ترامب فشلت في ترجمة تفوقها العسكري الهائل إلى تسوية سياسية مستدامة تنسجم مع المصالح الأميركية.

كذلك اعتبر أن توجيهات هيغسيث تكرّس هذا المفهوم الخاطئ الجوهري لما تحتاج إليه القيادة العسكرية العليا، وأنها أيضًا تعمّق الخلل الموجود في الأداء العسكري الأميركي، الذي يُعدّ الأكثر إلحاحًا للمعالجة. واعتبر أن الخصوم يرون أن المنظومة الأميركية للأمن القومي لا تفهم الطبيعة السياسية للحروب، التي لا تستوجب مجرد النجاح التكتيكي، بل الدفاع عن المصالح الأميركية وتعزيزها.

ورأى الكاتب أن كلام هيغسيث عن أن هدف القوات المسلحة الأميركية هو خوض الحروب وتحقيق النصر فيها، إنما يعكس فهمًا محدودًا للدور الذي يجب أن يلعبه الجيش في منع اندلاع النزاعات من الأساس، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تفكيرًا أكثر تطورًا ومناهج دراسية أوسع نطاقًا، وليس مجرد مناورات عسكرية ميدانية أو الإشراف على حملة عسكرية على مستوى مسرح العمليات.

كما شدد الكاتب على أن الردع المستدام يمثل قمة الفاعلية العسكرية، إذ يتطلب فهم الخصوم وتوقّع حساباتهم وإدارة التصعيد وتوجيه رسائل تعكس مدى صلابة الموقف. وضرب مثلًا بتايوان، حيث قال إن ردع بكين عن فرض حصار على الجزيرة، أو حتى منعها من غزو شامل، ليس مجرد مسألة تطوير القدرات العملياتية المطلوبة لمواجهة مثل هذا الاحتمال. وشدد على أن الردع الحقيقي يتطلب فهم تصوّر بكين لمدى صلابة الموقف الأميركي، وكذلك فهم الحسابات السياسية للقيادة الصينية وغيرها من المسائل غير ذات الطابع العسكري.

وأردف أن القادة العسكريين الأميركيين الذين يعجزون عن تبنّي نظرة استراتيجية لمثل هذه المسائل سيواجهون صعوبة في توفير خيارات فاعلة للقادة المدنيين من أجل تجنّب النزاع العسكري الكارثي. واعتبر أن الخطر الأكبر في التوجيهات التي أصدرها هيغسيث يتمثل في احتمال المزيد من تسييس المؤسسات المسؤولة عن مساعدة القادة العسكريين الكبار على تبنّي أحكام استراتيجية.

كذلك أشار الكاتب في هذا السياق إلى نقل الرقابة على التدريب العسكري الاحترافي من هيئة الأركان المشتركة إلى وكيل وزارة الحرب لشؤون الأفراد والجاهزية. ونبّه إلى أن ذلك إنما يمنح المعيّنين سياسيًا دورًا أكبر على صعيد تحديد ما يُدرَّس في المؤسسات التابعة للتعليم العسكري الاحترافي، وإلى أن بعض هؤلاء المعيّنين قد يستغلون ذلك لتنفيذ أجندات أيديولوجية.

كما حذّر الكاتب من أن التعيين على أساس سياسي سيقلّل، وقد يمحو بالكامل، الخبرات التي يأتي بها الباحثون المدنيون في مجالات مثل التاريخ والعلاقات الدولية والاقتصاد والعلوم السياسية والتكنولوجيا والشؤون الإقليمية. وأضاف أن نجاح برنامج التعليم العسكري الاحترافي لا يُقاس بمجرد ما إذا كان سينتج ضباطًا يستطيعون كسب المعارك، بل بما إذا كان سينتج قادة استراتيجيين قادرين على شرح الأمور المعقدة لصنّاع السياسة المدنيين، وردع الخصوم، ومعالجة الخلل الأكبر في طريقة خوض أميركا للحروب، والمتمثل في ترجمة القوة العسكرية إلى تفوق دائم.

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