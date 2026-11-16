شهدت عدد من البلدات والمناطق اللبنانية فعاليات متنوعة إحياءً لذكرى يوم الشهيد، تضمنت معارض توثّق حياة الشهداء وتضحياتهم، ومجالس عزاء ومحاضرات دينية، واحتفالات ومسيرات كشفية وشعبية، بمشاركة عوائل الشهداء والعلماء والفعاليات والأهالي.

في بلدة جون، اختُتم معرض "روح" لآثار وحياة الشهداء بمجلس عزاء حسيني تلاه القارئ هادي حجازي، أعقبته كلمات مؤثرة لأهالي الشهداء استعادوا خلالها أبرز المحطات والمواقف في حياة أحبائهم، ورووا ذكريات وقصصًا جسّدت مسيرتهم وتضحياتهم. واختُتم اللقاء بجلسة مع الجريح الحاج عباس بيلون، روى خلالها تجربته مع الجراح والألم، وما رافقها من صبر وإرادة.

وفي عرمون، أحيت هيئة الصدّيقة فاطمة (ع) يوم الشهيد بمحاضرة دينية للشيخ أبو صالح عباس، أعقبها مجلس عزاء ولطم، وذلك لمناسبة ذكرى شهادة السيدة الزهراء (ع) والذكرى السنوية لاستشهاد القائد الحاج مصطفى شحادي "أبو تراب". وشهدت المناسبة حضور جمع من المعزّين والفعاليات وعوائل الشهداء، بمشاركة القارئ الشيخ علي الهادي عيّاش والرادود يوسف سعد. واختُتم العزاء بمضيف على حب السيدة الزهراء (ع)، وسط أجواء من الحزن والمواساة والدعاء لظهور الإمام المهدي (عج).

وفي بلدة القماطية، أقام حزب الله والسرايا اللبنانية احتفالًا حاشدًا إحياءً ليوم الشهيد، استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم. كما تخلل الاحتفال عرض كشفي قدمته مجموعة من كشافة الإمام المهدي (عج)، تكريمًا للشهداء واستذكارًا لتضحياتهم.

وفي روضة شهداء الرمل العالي، أقام حزب الله في القطاع الثاني بمنطقة بيروت وجمعية كشافة الإمام المهدي (عج) مراسم خاصة بمناسبة يوم الشهيد، بمشاركة علماء وفعاليات وشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي. واستُهلت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها استعراض كشفي للوحدات المشاركة، ثم حمل الكشفيون نعشًا رمزيًا لأحد شهداء المقاومة، وجسّدوا مراسم تشييع رسمية تليق بمقام الشهادة. وتخللت النشاط فقرات من اللطم الحسيني، ووضع أكاليل من الزهر على أضرحة الشهداء.

وفي العاصمة بيروت، نظم حزب الله في القطاع السادس مسيرة شموع وفاءً لدماء الشهداء، انطلقت من أمام مجمع خاتم الأنبياء (ص) في منطقة النويري وصولًا إلى البسطة التحتا. وشارك في المسيرة أفراد الفرقة الموسيقية وكشافة الإمام المهدي (عج)، وآباء وأمهات وعوائل شهداء القطاع، إلى جانب حشد من المحبين والأهالي.

وجال المشاركون في الشوارع حاملين صور الشهداء ورايات المقاومة، واختُتمت المسيرة بمشهدية رمزية لأضرحة الشهداء، تضمنت تجسيد السيدة فاطمة الزهراء (ع) وهي تجول بين الأضرحة، إلى جانب استحضار الشهداء مفقودي الأثر. وتلا ذلك نعي للقارئ السيد حجازي حجازي، ولطمية للرادود علي الرضا دمشق، من وحي المناسبة.

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