وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، لقاءه نظيره الإيراني عباس عراقجي بـ"المثمر والمفيد للغاية"، مشيرًا إلى أنّ "طهران قدّمت خطتها لمدة يومين"، ومعلنًا عن أنّ "إسلام آباد تنتظر رد الجانب الأميركي".

وقال إسحاق دار، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع وزراء خارجية "منظمة التعاون "الاقتصادي (إيكو) ولقائه عراقجي" في إسلام آباد: "عقدتُ لقاءً مثمرًا للغاية وأخويًا وصريحًا وبنّاءً مع نظيري الإيراني. بحثنا بالتفصيل آخر التطوَّرات الإقليمية، ونعلم أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدّمت خطة ذات 7 أيام، أعقبتها خطة أخرى من يومين، وإنّنا ننتظر الرد الأميركي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وتابع قائلًا: "ما زلنا متفائلين، ونواصل جهودنا للمساعدة في إحلال السلام وتنفيذ مذكّرة تفاهم إسلام آباد".

وفيما أكّد أنّ "باكستان تواصل جهودها لتحسين الأوضاع"، رأى أنّ "أميركا كانت منشغلة بالانتخابات، وقد تجاوزت الآن هذه المرحلة"؛ آملًا بأنْ "يقدّم الطرف المقابل (الولايات المتحدة) ردَّه".

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