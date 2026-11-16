أيَّدت الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي" (إيكو) المبادرة الأخيرة التي أطلقتها إيران للتوصّل إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة بشكل دائم.

وقال مجلس وزراء المنظمة، في بيان صادر عن اجتماع عقده في إسلام آباد الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "نؤيِّد المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتوصّل إلى حل كريم وإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم".

وأعرب المجلس عن "قلقه إزاء الوضع الأمني في المنطقة (نتيجة العدوان العسكري الأميركي - الصهيوني على إيران)"، معلنًا عن "دعمه لمبادرة إيران الأخيرة لإنهاء الحرب المفروضة بشكل كامل ودائم" وعن "دعمه للمساعي الحميدة وجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر".

وشدَّد كذلك، على "مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة، ودورها المحوري في المشاركة الفعّالة في تحقيق أهدافها".

وكانت إيران قد قدَّمت، أخيرًا، خطة للتنفيذ على مدى يومين إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء، تتضمّن مطالبها الـ7 وشروطها لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، إضافة إلى حلول عملية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

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