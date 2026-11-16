قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنّ الاجتماع المرتقب، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، "مخصَّص لبحث الحفاظ على السلم العالمي".

أضافت نينغ، في مؤتمر صحافي عقدته، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في بكين: "يُعَدُّ هذا أول اجتماع ثلاثي مباشر على الإطلاق بين قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة. ستتركَّز المناقشات على الحفاظ على السلم العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى. لذا، يحمل هذا الاجتماع أهمية ريادية".

وتابعت قائلةً: "في ظل الظروف الراهنة، تقع على عاتق الدول الثلاث مسؤولية كبيرة للتعاون في مواجهة التحدّيات العالمية وتعزيز السلم والاستقرار في العالم".

وأشارت إلى أنّ "تعزيز التواصل بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، من خلال إدارة الخلافات وتحقيق الاستقرار في العلاقات، يخدم مصالح الدول الثلاث ويتماشى مع تطلُّعات المجتمع الدولي، كما يسهم في استقرار الوضع العالمي وتشجيع الحوار والتعاون".

ومن المقرَّر أنْ يَعْقِد الرؤساء الصيني والروسي والأميركي أول اجتماع ثلاثي مباشر بينهم يوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على هامش قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) في مدينة شنجن في جنوب الصين، وستكون قضية الحد من الأسلحة النووية أحد المحاور الرئيسة للاجتماع.

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