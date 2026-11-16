ردّ المرجع الديني البحريني الكبير؛ آية الله الشيخ عيسى قاسم، على حُكم النّظام البحريني بالسّجن المؤبّد لـ60 عالم دين شيعي بحريني، فقال: "محال على شعبنا إلّا أن يقاوم سياسة الاستعباد".

أضاف آية الله قاسم، في بيان، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "البحرين وشعبها المؤمن الحر الشهم الأبي العزيز الغيور، لا يريد الحكم القائم فيها، المسيطر بالقوّة في ظلمٍ عظيم على الكبير والصغير، لها إلاّ أنْ تكون بلدًا أسيرًا، ولشعبها أنْ يكون شعبًا ذليلًا من مجموعة من العبيد".

وتابع قوله: "بلد وشعب يُراد له ذلك لا بد أنْ يُسجَن أحراره، وأصحاب المبدئيّة العليا من طليعة علمائه، والطليعة البارزة من طلاب العلوم الدينيّة الجادّين المبدئيين فيه، وأن يُقبَر صوت الوعي والعزَّة والكرامة والحريّة الطاهرة، وأنْ تغيب الكلمة الرساليّة والمربِّية على الحق والشجاعة والبذل في سبيله في الطوامير وغياهب السجون".

وواصل قائلًا: "محال على شعبنا المؤمن إلاّ أنْ يقاوم سياسة الاستعباد والاستحمار والتهميش وإنْ اشتدّت الصعاب. ومحال عليه أنْ يسكت على نهب حقوقه، ويتوقّف أو يفتر في طريق المطالبة بها، أو يقنع بالقليل منها. إنّه على عزم لا يتغيَّر على مواصلة السعي لاستكمالها، شأنه في ذلك شأن أيّ شعب أصيل مبدئي رسالي شهم صلب غيور".

كذلك، شدَّد آية الله قاسم على أنّ "سجن العلماء مُنشِّط على خط الجهاد من أجل الإسلام والحريّة الشريفة والكرامة، ونيل الحقوق بالكامل"، مضيفًا: "حياتنا بإسلامنا وحريتنا وعزَّتنا، وما به ذلك كلّه لا يُفرَّط فيه أبدًا، ولا في أحد من قادته ورجاله المضحِّين في سبيله".

وكانت "المحكمة الجنائية الكبرى" في البحرين قد أصدرت، في وقت سابق الاثنين، أحكامًا بالسجن المؤبَّد بحق 64 معتقًلا وبالسجن 15 عامًا بحق 5 آخرين، في محاكمة جماعية طالت 69 شخصًا، من بينهم 60 عالم دين شيعيًا، وفي واحدة من أكبر القضايا التي تستهدف الحضور الديني للمسلمين الشيعة في البحرين، وفق موقع "مرآة البحرين".

وشملت الأحكام عددًا من أبرز علماء الدين البحرينيين، على رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، الشيخ محمد صنقور، الشيخ علي الصددي، السيد مجيد المشعل، الشيخ محمود العالي، والشيخ حسين الديهي. وحُوكِم 56 متهمًا وهم رهن الاعتقال، فيما صدرت الأحكام بحق 13 آخرين غيابيًا.

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