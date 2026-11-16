أكّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعات والمعادن والزراعة الإيرانية، حسين بيرمؤذن، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين"، قائلًا: "إنّ وصية القائد الشهيد (الإمام السيد علي الخامنئي) لغرفة إيران هي التعاون مع الصين".

وشدَّد بيرمؤذن الذي يزور الصين حاليًا، خلال لقائه رئيس غرفة التجارة في شنغهاي لي دونغ، على "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين" وعلى "تعزيز التعاون المباشر بين الغرفتين وتهيئة الظروف لحضور أكثر فعالية للقطاع الخاص في البلدين في أسواق بعضهما بعضًا"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأردف قوله: "إنّ وصية قائدنا الشهيد لغرفة التجارة والصناعات والمعادن والزراعة الإيرانية هي التعاون مع الصين. ومن ناحية أخرى، يجب التأكيد على أنّ تنفيذ مذكرة التفاهم لمدة 25 عامًا بين إيران والصين هو أيضًا قيد الدراسة".

وأشار بيرمؤذن إلى "برنامج التعاون لمدة 25 عامًا بين إيران والصين ومبادرة "الحزام والطريق""، مشدّدًا على "دور القطاع الخاص في التنفيذ العملي لهذه الاتفاقات".

وذكرت "إرنا" أنّ "مقترحات طُرِحت خلال هذا اللقاء لتطوير التعاون المؤسَّسي والتجاري بين غرفة إيران وغرفة التجارة في شنغهاي، وتضمَّنت هذه المقترحات توقيع مذكِّرة تعاون، تشكيل فريق عمل مشترك أو مجلس تجاري بين إيران وشنغهاي، تبادل الوفود التجارية، عقد مؤتمرات واجتماعات B2B (اجتماعات الأعمال بين الشركات)، وحضور أكثر فعالية للشركات الإيرانية في معارض شنغهاي".

وبحسب "إرنا"، "تطرّق اللقاء أيضًا إلى العوائق القائمة في طريق تطوير التجارة، بما في ذلك مشاكل تحويل الأموال والمسائل المصرفية. ومن المقترحات الأخرى المطروحة في اللقاء: دراسة إمكان التسوية بالعملة الوطنية، تسهيل إصدار تأشيرات تجارية، وتعريف شركاء موثوقين بهدف تقليل مخاطر التجارة".

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