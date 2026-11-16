استحوذ ما يُعرَف بـ"أثر إنفيديا" على نحو نصف "نمو" الاقتصاد "الإسرائيلي" في الربع الثالث من عام 2026، بعدما دعمت شركة أشباه الموصلات الأميركية العملاقة هذا الاقتصاد الذي يعاني جرّاء الحروب التي تشنّها "إسرائيل" في المنطقة.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء، إنّ "الاقتصاد "الإسرائيلي" "نما" بمعدل سنوي ومعدَّل موسمي بلغ "8 في المئة" خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في (أيلول) سبتمبر 2026، وعكس نصف هذا "النمو" ما يُعرَف بـ"الإنتاج الخارجي"، المرتبط إلى حد كبير بالإيرادات التي تحققها "إنفيديا" من خلال ذراعها "الإسرائيلية"، ممّا يُبْرِز الدور الاستثنائي الذي تلعبه الشركة في الأداء الاقتصادي "الإسرائيلي"".

وكانت "إنفيديا" قد استحوذت، في عام 2020، على شركة "ميلانوكس" "الإسرائيلية" لصناعة أشباه الموصلات، وحوَّلتها إلى مركز هندسي رئيس مع تصاعد إيرادات الشركة العالمية إلى أكثر من 300 مليار دولار حتى منتصف 2026.

جدير ذكره أنّ "إنفيديا" تستحوذ على شركة "ميلانوكس" الإسرائيلية، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات وتصميم وتصنيع منتجات شبكات الحاسوب عالية السرعة وتقنيات ربط مراكز البيانات، حيث تسجِّل "إنفيديا" إيرادات كبيرة من مبيعات أشباه الموصلات التي تصنعها "ميلانوكس" ضمن الحسابات "الإسرائيلية".

وبما أنّ هذه الرقائق تُصنَع أو تُجمَع خارج "إسرائيل" وتُشحَن مباشرة إلى العملاء، فإنّ الإيرادات تُحتَسَب من ضمن الصادرات "الإسرائيلية"، بحسب وكالة "روسيا" اليوم.

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