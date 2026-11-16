أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "روسيا ترفض وتدين بشكل قاطع جميع أشكال الاستعمار الجديد ومظاهره، بما فيها استخدام القوة والعقوبات"، مؤكّدًا "دعمه تطلُّعات دول الأغلبية في العالم إلى تعزيز سيادتها واستقلالها".

وقال بوتين، خلال الجمعية العامة لمنتدى "أنصار مكافحة الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد من أجل حرية الأمم" في موسكو: "ينبغي أنْ يستند التعاون الدولي حصرًا إلى المعايير القانونية المعترف بها عمومًا، واحترام المصالح المشروعة لكل طرف، والمنفعة المتبادلة".

وأشار بوتين إلى "تزايد عدد الدول الداعية إلى إقامة نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ التعدُّدية القطبية والمساواة الحقيقية"، منبّهًا إلى أنّ "الطموحات الاستعمارية الجديدة لعدد من الدول الغربية تشكِّل عقبة خطيرة أمام تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "إنّ الدول الاستعمارية السابقة، التي اضطرَّت إلى التخلّي عن القمع المباشر لشعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، لا تزال تحاول الحفاظ على سيطرتها على اقتصادات دول هذه المناطق والتدخُّل في شؤونها الداخلية والتأثير في سياساتها الخارجية".

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