أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُولِي اهتمامًا خاصًا بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات".

جاء كلام قاليباف خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، "بحثا خلاله في التطورات الدولية والعلاقات الثنائية"، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وقال قاليباف: "من وجهة نظرنا، لا يمكن أنْ يعود الهدوء إلى المنطقة دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه".

كذلك، أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى "الدور الأساس الذي يؤدِّيه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني".

من جهته، شدّد بري، خلال الاتصال، على "ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية"، مشدّدًا في هذا السياق على "تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

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