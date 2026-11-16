كشفت صحيفة "الغارديان" أنّ جيش العدو "الإسرائيلي" حمّل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين على منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، بهدف استخدام تقنية التعرّف إلى الوجوه "Rekognition" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار مشروع لـ "مراقبة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأظهرت وثائق مسرّبة أنّ عملية نقل الصور جرت في الأشهر الأولى من بدء الإبادة في غزة، ونفّذها قسم عسكري يُعرف باسم "رولينغ ستون"، يمتلك قاعدة بيانات واسعة تضمّ صوراً ومعلومات عن الفلسطينيين.

وتشير الوثائق إلى أنّ قسم "رولينغ ستون" يُعدّ من بين أهم عملاء "الجيش" الإسرائيلي لدى "AWS".

وتشكّل هذه الوثائق جزءاً من تحقيق حول اعتماد الجيش "الإسرائيلي" على تكنولوجيا وبنية أعمال الحوسبة السحابية لشركة أمازون لـ "مراقبة الفلسطينيين".

التعاون بين "إسرائيل" و"أمازون"

وبحسب الملفات والمقابلات مع مصادر عسكرية نقلتها "الغارديان"، قامت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة بنقل كميات هائلة من البيانات - بما في ذلك مواد استخباراتية حساسة ومعلومات عن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال إلى مراكز بيانات "أمازون".

وتمّ نقل مجموعة الصور الكبيرة إلى مركز بيانات تابع للشركة قرب من "تل أبيب" بواسطة قسم يُعرف باسم "رولينغ ستون"، والذي يقع داخل وحدة برمجيات عسكرية.

وتكشف الوثائق، بحسب "الغارديان"، عن تعمّق التعاون بين الجيش "الإسرائيلي" وشركة "أمازون"، في إطار عقد "مشروع نيمبوس" الموقّع عام 2021، والذي يتيح للحكومة والمؤسسات العسكرية الإسرائيلية الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية والتخزين ومعالجة البيانات.

وبموجب المشروع، افتتحت "AWS" مراكز بيانات جديدة في "إسرائيل" مطلع عام 2023، ما سمح للحكومة "الإسرائيلية" وعملائها العسكريين بنقل البيانات من خوادمهم الخاصة، وفقاً للوثائق.

وتشير الملفات إلى أنّ أحد المكوّنات الرئيسة للمشروع كان التزاماً على "AWS" بتزويد الجيش "الإسرائيلي" بإمكانية الوصول إلى منطقة معزولة داخل مراكز البيانات الخاصة بها في "تل أبيب"، محصّنة بإجراءات أمنية رقمية ومادية محسّنة.

وفي أوائل عام 2024، عملت مجموعة صغيرة من الجنود "الإسرائيليين" من مكاتب شركة "AWS" في "تل أبيب"، وذكرت مصادر عسكرية عديدة أنّ الجنود كانوا يبحثون عن طرق لاستخدام البنية التحتية السحابية للشركة لتشغيل برنامج التعرّف إلى الوجوه الجاري تنفيذه في غزة بشكل أكثر فعّالية، وفقاً للصحيفة.

وعليه، تسلّط الوثائق الضوء على استخدام جيش العدو البنية التحتية لـ "AWS" لدعم جمع ومعالجة البيانات الشخصية للفلسطينيين، والتي عادة ما يتمّ جمعها بشكل عشوائي، من خلال وسائل تدخّلية ودون موافقتهم.

وكشفت "الغارديان" العام الماضي أنّ المشروع يحتوي على شروط غير عادية تمنع الشركات الأميركية من تقييد أو تعليق استخدام الحكومة والجيش "الإسرائيليين" لخدمات الحوسبة السحابية الخاصة بها، حتى لو انتهكت "إسرائيل" شروط الخدمة الخاصة بها.

ووفقاً للصحيفة، يعكس اعتماد الجيش "الإسرائيلي" على خدمات "AWS" تبنّيه - في السنوات الأخيرة - لشركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة لتلبية المتطلبات التكنولوجية للحرب من خلال التخزين القابل للتوسّع بسرعة، وقوة الحوسبة، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُظهر الملفات أنّ الوزارة قامت بنقل كميات كبيرة من البيانات التي تحتفظ بها إلى ما يسمّى "الحديقة المسوّرة" في سحابة "AWS" طوال عام 2023.

وسبق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن نشرت تقريراً حول كيفية قيام الجيش "الإسرائيلي" بتجربة التكنولوجيا المتاحة تجارياً في غزة للكشف عن الوجوه في الحشود وفي لقطات الطائرات المسيّرة.

عن "نقاط التفتيش"

ولطالما استخدمت "إسرائيل" تقنية "التعرّف إلى الوجوه"، ولا سيما في احتلالها للضفة الغربية، إذ يُعدّ مسح الوجوه إجراءً روتينياً عند "نقاط التفتيش"، بينما يستخدم الجنود "الإسرائيليون" تطبيقات هواتف ذكية مصمّمة خصيصاً لجمع صور الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية.

وللإشارة، تُعدّ "نقاط التفتيش والحواجز العسكرية" منظومةً شاملة تُقيّد حرية الحركة وتُحوّل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حصار يومي يمسّ الجوانب الجغرافية والاقتصادية والإنسانية في حياتهم، بفعل عزل المدن والقرى، وتقسيم المناطق إلى جيوب جغرافية منفصلة، ما يجعل التنقّل بين مدينة وأخرى أو حتى بين القرية ومركز محافظتها أمراً معقّداً يتطلّب ساعات طويلة.

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