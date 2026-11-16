أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ "الطيران الحربي السعودي شن في الساعات الـ24 الماضية 88 غارة على الأعيان (المنشآت) المدنية في صنعاء ولحج وصعدة وتعز".

وقال العميد سريع، في بيان، مساء الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إنّ "عدد غارات العدوان السعودي وقصفه منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 5183".

وشملت المنشآت المدنية اليمنية التي استهدفتها الغارات السعودية "مطار الحُديدة الدولي" في جنوب المدينة الساحلية على البحر الأحمر، ومحطة وقود في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، ممّا أسفر عن استشهاد يمنيين اثنين وإصابة 8، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء.

كذلك، استهدفت غارة سعودية طريق "نقيل هيجة العبد" الحيوي الرابط بين مديريتَيْ الشمايتين في جنوب تعز والمقاطرة في شمال لحج.

وشنّ الطيران الحربي السعودي ثلاث غارات على مدرسة "خالد بن الوليد" وسوق "الربوع" في مديرية المقاطرة في لحج.

وتركّز السعودية على استهدافها المنشآت المدنية والحيوية والمنازل السكنية خلال عدوانها المستمر على اليمن، بينما تؤكّد القوات المسلحة اليمنية أنّها ستواصل ردّها المشروع باستهداف مطارات ومنشآت السعودية الحيوية، والتصدّي للتحشيدات العسكرية التابعة لها.

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