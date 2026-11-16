أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني؛ العميد محمد أكرمي نيا، أنّ العدو يسعى إلى استهداف النظام الإيراني وتدمير قدراته الصاروخية، من خلال ذرائع مكذوبة.

وشدّد أكرمي نيا على أنّ مضيق هرمز سيبقى مغلقًا ما لم توافق الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية، لافتًا إلى أنّ وجود القوات الأجنبية في الخليج وبحر عُمان يشكّل تهديدًا يجب وضع حدّ له، حتى في حال قبول واشنطن بتلك الشروط.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، أنّ القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الاستعداد، وأنها ستردّ بحزم على أي اعتداء يستهدف البلاد.

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