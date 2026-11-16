أعلن رئيس الوزراء الكندي؛ مارك كارني، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ بلاده قد تلجأ إلى شركات صناعة السيارات الصينية "إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحفاظ على صناعة سيارات متكاملة في أميركا الشمالية".

جاء إعلان كارني، في حديث إلى صحافيين في كمبوديا، قُبَيْل اجتماع مرتقب له مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الحالي في مدينة شنجن في جنوب الصين، حيث يُتوقَّع مناقشة صناعة السيارات الصينية خلال الاجتماع.

وقال كارني: "لدينا أفضل عمال صناعة السيارات في العالم، ونريدهم (الأميركيون) أن يُوظِّفوا بشكل كامل، وأنْ يحصلوا على كامل الفرص في سوق أميركا الشمالية المتكاملة. لقد أصبحت هذه السوق أقل تكاملًا بسبب الإجراءات التجارية الأميركية".

وكان كارني قد أكد، السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مانيلا في الفيلبين، أنّ "أيّ اتفاق تجاري مع واشنطن يجب أنْ يضمن لكندا صناعة سيارات قوية"، مضيفًا: "المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال على رأس أولوياتنا، إلا أنّ نتائجها قد تحدّد ما إذا كانت أوتاوا ستسعى إلى بدائل تشمل شركات صناعة السيارات الأوروبية أو الصينية أو اليابانية".

جدير ذكره أنّ شركات "فورد" و"جنرال موتورز" وستيلانتس" تُدير مصانع في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث تعبر بعض قطع الغيار الحدود مرات عدة قبل اكتمال تصنيع السيارة.

وضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مِرارًا، على هذه الشركات لنقل إنتاجها من كندا إلى الولايات المتحدة، فيما أدّت التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب إلى خلل في صناعة السيارات الكندية المعتمدة بشكل كبير على الإنتاج العابر للحدود، إذ هدّدت كندا، أخيرًا، بمقاضاة شركة "ستيلانتس" بعد أنْ نقلت الأخيرة إنتاج سيارات "جيب كومباس" المخطط له من برامبتون في مقاطعة أونتاريو إلى ولاية إلينوي الأميركية، ووافقت على بيع مصنع التجميع الكندي المتوقّف عن العمل.

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