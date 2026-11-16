أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، في تقريرها الإحصائي الدوري، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، عن وصول 3 شهداء؛ اثنان منهم جدد، والآخر متأثر بإصابته، و7 إصابات إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وبذلك، يكون إجمالي عدد الشهداء، منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، قد بلغ 1650 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 5975، وإجمالي عدد جثامين الشهداء المنتشَلة 850 جثماناً.

ولفت التقرير إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ اندلاعها في الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من الشهداء إلى 74702، ومن الإصابات إلى 176105.

وتستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على القطاع، بما يخالف التزامات الاحتلال بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط ترهّل في القطاع الصحي تسبّبت به الحرب، وفاقمه تقييد الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

ويواجه سكان القطاع صعوبات بالغة وظروفاً معيشية شديدة السوء مع بدء فصل الشتاء ومجيء المنخفضات الجوية، ما يضع الآلاف من فاقدي السكن أمام مواجهة سيول الأمطار، فضلاً عن غياب مواد التدفئة.

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