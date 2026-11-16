وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى العاصمة العُمانية مسقط، قادمًا من إسلام آباد، حيث أجرى محادثات مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّ "الوزيرين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا التطوُّرات الإقليمية والدولي"ة.

وأضافت الوزارة أنّ "المحادثات تناولت التوجُّهات الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الاستقرار والأمن الإقليميَيْن".

وفي وقتٍ سابق الاثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية عن أنّ عراقجي "أجرى محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تناولت التحدّيات والتهديدات القائمة أمام السلام والأمن الإقليميين، وتبادل خلالها الجانبان وجهات النظر بشأن سُبل تعزيز التعاون من أجل صون السلام والاستقرار".

وتأتي زيارة عراقجي إلى باكستان وعُمان في سياق مساعي دبلوماسية إقليمية لاحتواء التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث تقوم إسلام آباد بدور وساطة بين بين الجانبَيْن، بمشاركة أطراف إقليمية، من بينها قطر.

وكانت باكستان قد استضافت الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران في نيسان/أبريل الماضي، قبل التوصل إلى اتفاق مؤقت في حزيران/يونيو.

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